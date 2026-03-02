Fondazione Di Liegro: al via il nuovo corso “Volontari e famiglie in rete per la salute mentale”

02 marzo 2026 a

In un’epoca in cui il benessere psicologico rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo, la Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro rinnova il proprio impegno concreto sul territorio. Prenderà il via a marzo la XIX edizione dello storico corso di formazione “Volontari e famiglie in rete per la salute mentale”, che quest’anno porta un titolo particolarmente significativo: “Salute Mentale tra Evoluzione e Sfide: Comprendere e Sostenere il Benessere Psicologico”. Non si tratta di un semplice ciclo di incontri teorici, ma di un vero e proprio percorso formativo pensato per chi affronta ogni giorno il disagio psichico: volontari, operatori, professionisti e, soprattutto, famiglie.

Il percorso formativo è articolato in due moduli. Il primo, in programma nei sabati di marzo in orario mattutino, è dedicato alle radici della cura, dove neuroscienze e umanesimo si incontrano. Le tre lezioni accompagneranno i partecipanti in un approfondimento su empatia, relazioni e volontariato come risposte concrete ai bisogni delle persone e delle comunità. Il secondo modulo, previsto nei giovedì di maggio nel pomeriggio, sarà invece dedicato all’adolescenza, una fase della vita particolarmente delicata. Gli incontri affronteranno il tema della prevenzione delle dipendenze, il supporto alla genitorialità e il potenziamento delle abilità sociali come strumenti di inclusione e riabilitazione.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Luigina Di Liegro, Segretaria Generale della Fondazione, che da anni promuove una visione della salute mentale centrata sulla persona: “Giunti alla diciannovesima edizione, sentiamo ancora più forte l’urgenza di promuovere una cultura della salute mentale inclusiva e fondata sulla solidarietà - ha dichiarato la Segretaria Generale della Fondazione, Luigina Di Liegro - Con questo corso vogliamo contribuire ad abbattere lo stigma che ancora circonda il disagio psichico, offrendo a famiglie e volontari strumenti concreti per non sentirsi soli. Solo attraverso una rete comunitaria solida, che unisca le evidenze delle neuroscienze all’umanità della cura, possiamo sostenere davvero il benessere psicologico delle persone più fragili, a partire dai giovani”.

Gli incontri potranno essere seguiti in presenza a Roma, presso la sede di Via Ostiense 106, oppure in streaming da casa. Partecipare significa anche sostenere le attività della Fondazione: per l'intero corso è prevista un'offerta libera a partire da 50€. Per chi volesse iscriversi, la segreteria è a disposizione all'indirizzo [email protected] o al numero 06 6792669. Un'occasione preziosa per non restare spettatori, ma diventare parte attiva di una rete di supporto che fa la differenza.