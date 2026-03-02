Colore, energia e libertà: con San Pedro arriva l'estate

02 marzo 2026 a

a

a

San Pedro Bags svela la nuova collezione Estate 2026: borse che celebrano l’energia della stagione attraverso cromie vibranti, linee morbide e dettagli distintivi. Protagoniste assolute sono borse dalla silhouette avvolgente e contemporanea, progettate per fondersi naturalmente con la quotidianità estiva: dalla frenesia delle strade cittadine alle fughe rilassanti in spiaggia o nei weekend all'aperto. Il design si distingue per la sua essenzialità raffinata, resa unica da elementi iconici come borchie metalliche dal finish opaco per un tocco rock-chic, frange leggere che danzano con il movimento, e inserti in rafia intrecciata che evocano la texture naturale del mare e della terra.

“La nuova collezione estiva nasce dal desiderio di esprimere energia, libertà e autenticità attraverso il colore e le forme” affermano le designer. “L'estate per noi è simbolo di leggerezza e esplorazione. Il viaggio è un modo meraviglioso per trovare ispirazione, e vogliamo che le nostre borse siano delle meravigliose compagne di avventure estive e testimoni di splendide serate e giorni assolati. Con questa nuova collezione esprimiamo l'energia che da sempre è nostra ispirazione, la positività che ci contraddistingue e la voglia di scoprire sempre nuove strade da percorrere".

Tra i pezzi must-have spiccano i secchielli in rafia, leggeri e capienti con base rinforzata in pelle per una stabilità perfetta, tracolla regolabile in catena sottile e chiusura a coulisse per un accesso rapido. Allo stesso modo, le borse con frange, che oscillano con grazia ad ogni passo, fodera interna e manici larghi per garantire comfort. La palette cromatica è un vero inno all'estate, un'esplosione di tonalità che celebrano vitalità e sofisticatezza: il rosso intenso "Pompeiano" per un'allure passionale, l'arancio vitaminico "Agrumato" che richiama i succhi freschi delle spiagge, e il giallo solare "Aurora" per un tocco di ottimismo radioso. Colori pieni e decisi che trasformano l’accessorio nel punto focale del look, mantenendo versatilità e raffinatezza. Realizzate in pelle di alta qualità e curate nei minimi dettagli, le borse San Pedro Bags rappresentano l’incontro tra manifattura artigianale e stile contemporaneo. Ogni elemento, dalle cuciture alle finiture, è studiato per garantire durata, comfort e una forte identità estetica.