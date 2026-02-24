Maria Callas Tribute Prize New York, la presentazione alla Camera dei Deputati

24 febbraio 2026 a

Si terrà il prossimo 3 marzo, alle ore 17.00, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di presentazione del “Maria Callas Tribute Prize New York”, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla straordinaria eredità artistica dell’indimenticabile soprano drammatico d’agilità.

L’iniziativa, promossa da Melos International in occasione della Giornata Internazionale della Donna, culminerà nel Gala del 7 marzo 2026 alle ore 18.00 presso la Columbus Citizen Foundation di New York, in una serata celebrativa che renderà omaggio al mito senza tempo della Divina e ad alcune eccellenze artistiche e culturali contemporanee.

Interverranno alla conferenza stampa romana:

* On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati;

* On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio;

* On. Christian Di Sanzo, Deputato della Repubblica eletto in Nord e Centro America;

* Dante Mariti, Presidente del Premio Callas NY.

L’incontro sarà moderato da Claudia Conte, giornalista e attivista per i diritti delle donne, già insignita del Premio Callas nel 2024, conduttrice anche della cerimonia negli USA.

Nel corso dell’incontro ritireranno il riconoscimento Mariarita Grieco, Direttore Rai Italia, Maria Grazia Cucinotta, attrice, Laura Valente, giornalista e Manager culturale, LUZ DEL ALBA RUBIO soprano lirico

La presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali e del mondo della cultura sottolineano il valore simbolico e internazionale dell’iniziativa, che intende rafforzare il dialogo intellettuale ed istruttivo tra Italia e Stati Uniti, nel nome dell’arte lirica e dell’eccellenza italiana.