IL CERCHIO SACRO DEI SIOUX, la presentazione a Roma

Cavalcare per trecento chilometri tra bufere di neve e quaranta gradi sotto zero per non dimenticare. Nel dicembre 1990 i Lakota-Sioux tornarono sui luoghi di Wounded Knee, a un secolo dal massacro, trasformando una commemorazione in un potente gesto di rinascita. Con loro c’era Aldo Giorgio Salvatori, unico reporter televisivo italiano ammesso alla spedizione: dalla sua esperienza sono nati un docufilm Rai e il libro Il Cerchio Sacro dei Sioux, presentato alla Mondadori di Piazza Cola di Rienzo.

In dialogo con Adriano Monti Buzzetti, l’autore ha raccontato il gelo, i riti, le visioni e soprattutto il significato del “cerchio sacro”: simbolo di armonia e continuità della vita. Un viaggio estremo che diventa riflessione attuale sul confronto tra civiltà, oltre stereotipi e miti facili.