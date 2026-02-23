MALATTIE RARE E PANCREAS: ricerca, terapie avanzate e giustizia sanitaria. Il convegno

23 febbraio 2026 a

Education Unit della FONDAZIONE ARTEMISIA ETS, presieduta dalla Dr.ssa Mariastella Giorlandino, e la FONDAZIONE UNIPANCREAS ETS, presieduta dal Prof. Giovanni Butturini, annunciano il convegno nazionale FAD ECM “Malattie rare e pancreas: ricerca, terapie avanzate e giustizia sanitaria”, in programma il 26 febbraio 2026, dalle 16:00 alle 19:00.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della FNOMCeO, a testimonianza del suo valore scientifico e del suo rilievo psico‑sociale nel panorama sanitario nazionale.

L’iniziativa, accreditata con 4.5 crediti ECM gratuiti e aperta a tutte le professioni sanitarie, nasce con l’obiettivo di offrire una riflessione aggiornata e multidisciplinare su un ambito clinico di grande complessità: le malattie rare, con particolare attenzione alle forme pancreatiche; patologie caratterizzate da difficoltà diagnostiche e percorsi terapeutici spesso non codificati, che richiedono competenze altamente specialistiche e una forte integrazione tra ricerca, clinica e organizzazione sanitaria.

Il convegno approfondirà, in chiave interdisciplinare, temi quali:

• l’evoluzione della diagnostica avanzata e dei biomarcatori emergenti; • le prospettive delle terapie personalizzate e degli approcci multidisciplinari;

• il ruolo della nutrizione clinica e della gestione metabolica;

• la dimensione psicosociale e il vissuto del paziente raro; • le implicazioni etiche, comunicative e istituzionali legate al diritto alla cura e alla giustizia sanitaria.

A intervenire saranno clinici, ricercatori, esperti di imaging, anatomopatologi, specialisti in endocrinologia, nutrizione, comunicazione sanitaria e rappresentanti istituzionali, a testimonianza della natura trasversale e integrata del percorso formativo.

Il Prof. Giovanni Butturini, ricoprirà il ruolo di responsabile scientifico del corso, mentre l’introduzione al convegno e la moderazione sarà affidata alla Dr.ssa Elena Pollari, direttore di Artemisia Academy.

L’evento rappresenta un’occasione di aggiornamento qualificato e di confronto tra professionisti, con l’obiettivo di promuovere buone pratiche cliniche, rafforzare la cultura della presa in carico del paziente raro e sostenere un modello di sanità equo, competente e orientato alla dignità della persona.