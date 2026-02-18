Mercoledì: talk! I fantastici viaggiatori

Ideati da Maddalena Santeroni, i mercoledì:talk! del 2026 sul tema del "viaggio" si tengono nella consueta cornice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Nell'incontro odierno la "guida" è Guido Barlozzetti, docente e scrittore

Proseguono i mercoledì: talk! ideati da Maddalena Santeroni, presidente dell'associazione Amici dell’Arte Moderna a Valle Giulia, e dedicati per l'edizione 2026 al tema del "viaggio".

A fare da guida in questo appuntamento è Guido Barlozzetti, docente e scrittore. Come ci ha ormai abituato, si parte con lui per un fantastico viaggio attraverso la storia, il coraggio la ricerca. "Un viaggio al quadrato* trasportati da un’eccezionale guida tra i viaggiatori fantastici, pionieri di rotte e di esplorazione nel tempo-spazio dei mondi possibili e quindi della mente: Ulisse, San Brandano, Perceval, Don Chisciotte, Gulliver, Achab, Alice, Orlando, Sal Paradise e Dean Moriarty, David Bowman.