Fisioterapia e medicina dello sport a confronto: torna il Convegno Nazionale FIFS

A Roma grandi specialisti riuniti per una giornata di approfondimento sulla riabilitazione, la cura e la salvaguardia della salute degli atleti

Il fisioterapista dello sport è una figura diventata sempre più centrale nella quotidianità degli atleti di alto livello, grazie all’impegno quotidiano profuso ogni giorno sul campo per salvaguardare la salute degli sportivi e migliorare le loro performance. Negli anni i professionisti del settore hanno infatti rivestito un ruolo cruciale all’interno dell’equipe tecnico-sanitaria delle società e delle federazioni sportive, offrendo un contributo fondamentale all’insegna dell’innovazione e delle competenze specifiche.

E proprio attorno alla funzione che svolge il fisioterapista ruoterà il 3° Convegno Nazionale della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport (FIFS), in programma sabato 28 febbraio a partire dalle 8.30, all’Hilton Rome EUR. Giunto alla sua terza edizione, l’evento rappresenterà un momento di confronto e aggiornamento per le diverse categorie di professionisti impegnati costantemente nella tutela e nel supporto degli atleti. Dagli specialisti della medicina sportiva e della fisioterapia ai preparatori atletici, i nutrizionisti e i mental coach, il convegno sarà un’occasione unica per approfondire approcci, collaborazioni, casi pratici e metodologie.

Tra i professionisti che prenderanno parte all’evento figurano nomi di rilievo: Angelo De Carli, medico ortopedico e membro del team sanitario della Nazionale italiana di calcio, presenterà il caso relativo all’infortunio della sciatrice Lindsey Vonn alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Giuseppe Porcellini, ortopedico di fama internazionale, porterà casi e attività legati al trattamento di atleti, tra cui i piloti della MotoGP; Giovanni Di Giacomo, specialista in chirurgia della spalla e responsabile medico degli atleti per l’ATP e la WTA agli Internazionali d’Italia di tennis, terrà una lezione magistrale sulla gestione completa degli sportivi. Interverranno inoltre Giuliano Cerulli e Andrea Ferretti, due senior dell’ortopedia mondiale, con contributi aggiornati sulla disciplina. Spazio anche all’attività dei fisioterapisti sul campo: Carlo Zazza illustrerà il lavoro svolto con la Nazionale di sci, mentre Angelo Angi racconterà la sua esperienza in qualità di coordinatore dei fisioterapisti della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Franco Russo, presidente onorario della FIFS, e di Riccardo Torquati, presidente della Federazione, accompagnati dall’intervento di Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, Alessandro Cochi, presidente del CONI Lazio, Juri Morico, presidente di Opes Italia, e Rossana Ciuffetti, Direttore Sport Impact di Sport e Salute.

«Come FIFS siamo orgogliosi e onorati di aver riunito grandi professionisti dell’area medica e sanitaria, partner di primo piano e rappresentanti delle istituzioni. È un risultato che valorizza il lavoro quotidiano svolto dai fisioterapisti dello sport sul campo, spesso lontano dai riflettori – ha spiegato Torquati –. Operiamo dietro le quinte, ma il fisioterapista è sempre più centrale nella quotidianità dello sport e lavora ogni giorno a contatto con gli atleti, diventando spesso il loro primo punto di riferimento. Questa giornata rafforza il ruolo della Federazione e la nostra missione di promuovere professionalità, formazione e sicurezza».

Nel corso della giornata sarà inoltre attiva un’area showroom dedicata, dove i partecipanti al convegno potranno assistere a trattamenti dimostrativi e usufruire di sessioni di trattamento manuale e strumentale, con l’utilizzo di macchinari e prodotti specifici del settore.

Il convegno sarà patrocinato da enti di primo piano tra cui Presidenza dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, Regione Lazio, CONI Lazio, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico Lazio, Federazione Medico Sportiva Italiana Lazio e Unicef, a testimonianza dell’importanza crescente della fisioterapia dello sport nella promozione del benessere e della salvaguardia della salute degli atleti.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione di sponsor e aziende partner di rilievo, tra cui Porsche, FINECO, Human Tecar, BTL, Phisiovit, Sixtus Italia, Ability Group, FootBalance, CryoPush, Elettromed, Medilab, Pasticceria De Quintili e Fondazione Emanuela Panetti, a ulteriore conferma dell’interesse del mondo professionale e industriale verso le nuove frontiere della fisioterapia applicata allo sport.