Antonio Marano (Confindustria Radio Tv): "Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare"

13 febbraio 2026 a

a

a

"La radio é libera, la storia della radio é quella con cui abbiamo iniziato tutti. Avere la radio in auto significa che 30 milioni di ascoltatori - dei 35 milioni che fanno parte dell'ascolto totale- la fruiscono in auto". Così, il presidente di Confindustria Radio Tv nel corso di Non stop news. "Tutti gli editori si stanno muovendo in un solo modo per far capire alla politica che non siamo contro l'evoluzione, ma la tecnologia non può decidere cosa ascoltare", aggiunge Antonio Marano nella giornata Mondiale della radio.

Auto senza radio: il rischio c'é

"Abbiamo avuto leggi pesanti contro l'uso del cellulare in auto. Pensate se, per certi costruttori di auto, dovessimo scegliere una radio in auto sul cellulare. Sarebbe pericolosissimo. Quindi é una battaglia nell'interesse dei cittadini quella che stiamo facendo in Confindustria radio -tv. Comprare auto senza radio vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare o come essere informati", continua Marano.

"Ascolto molta radio. C'é contatto, collegamento, risposta. E' il mezzo più veloce e libero da sempre", conclude Marano.