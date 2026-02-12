Formazione, Programma GOL: Barberis (Expo Training), “Lombardia modello positivo, a Expo Training sezione per inclusione detenuti”

12 febbraio 2026 a

“Gli ottimi risultati ottenuti dalla Regione Lombardia con il Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) rappresentano un esempio concreto dell’efficacia delle politiche attive del lavoro quando sono attuate con percorsi chiari e mirati. L’iniziativa, varata nell’ambito del PNRR, coinvolge anche i detenuti, in particolare coloro che sono prossimi al termine della pena o in possesso dei requisiti per lavorare all’esterno. In questa prospettiva, il modello lombardo dimostra come l’inclusione sociale possa diventare il perno di un reale percorso di reinserimento lavorativo. Con l’obiettivo di sviluppare competenze realmente spendibili al termine del percorso detentivo, Expo Training attiverà una sezione dedicata al sistema carcerario, focalizzata sull’inclusione sociale e sul contrasto alla recidiva, favorendo il dialogo tra istituzioni, enti di formazione e imprese per generare valore concreto e misurabile”. Lo afferma Carlo Barberis, presidente di Expo Training, piattaforma di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e imprese sui temi della formazione, dell’orientamento e del lavoro.

“L’esperienza lombarda – aggiunge – dimostra che è possibile trasformare le risorse europee in opportunità concrete di occupazione e crescita professionale. L’integrazione tra orientamento, formazione e percorsi di aggiornamento e riqualificazione (upskilling e reskilling) consente di intercettare platee fragili, come disoccupati, Neet e donne, rafforzandone le competenze, anche digitali. Come sottolineato dall’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, è fondamentale rivolgere attenzione ai soggetti più distanti dal mercato del lavoro, costruendo una rete capillare di servizi capace di accompagnarli lungo un percorso strutturato di reinserimento sociale e professionale. È un impegno che condividiamo e che intendiamo rafforzare con azioni mirate, per aprire nuove opportunità occupazionali anche alle fasce più vulnerabili della popolazione” conclude Barberis.