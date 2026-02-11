Il Gruppo BIG accelera la crescita, annunciando la fusione per incorporazione di Ecosistema: un passo strategico verso la leadesrhip e l'innovazione

11 febbraio 2026 a

BIG SB SpA, leader nel settore della mobilità e Provider innovativo di prodotti e servizi per il Trasporto, il Delivery e la Logistica, annuncia l’incorporazione della consociata Ecosistema, all’interno del proprio Gruppo. Questa operazione rappresenta un momento fondamentale per l’azienda, che si inserisce in un percorso di sviluppo e rafforzamento volto a consolidare la propria posizione di mercato e a offrire soluzioni sempre più complete e sostenibili ai clienti.

L’operazione punta a consolidare la leadership nel settore della mobilità integrata, unificando le competenze in noleggio, vendita, servizi di allestimento e consulenza finanziaria sotto un unico brand strategico. Questa operazione strategica nasce dalla volontà di massimizzare le sinergie operative tra le due realtà, che già collaborano strettamente per offrire soluzioni a 360° nel mercato dei veicoli commerciali ed industriali. L’integrazione permetterà al Gruppo BIG di presentarsi sul mercato con una struttura più snella, efficiente e pronta a rispondere alle sfide della Logistica 4.0.

L’unificazione dei brand, che si inserisce nel quadro di una strategia di crescita mirata, consentirà al Gruppo BIG di ampliare il proprio portafoglio di servizi e di rafforzare la propria presenza sia nel settore del noleggio medio e lungo termine, sia nel segmento della vendita di veicoli commerciali ed industriali, che dei servizi di allestimento. Mantenendo i brand ‘Ecosistema’ e ‘Mobilità’ come entità distinte, il Gruppo continuerà a offrire un posizionamento chiaro e mirato: Ecosistema focalizzato sulla vendita di veicoli e soluzioni di allestimento, Mobilità dedicato al noleggio medio e lungo termine.

‘Siamo certi che unendo le forze in un’unica entità legale e operativa, rafforzeremo la nostra capacità di agire come partner unico per i nostri clienti, garantendo solidità finanziaria e un’expertise tecnica senza pari nel Centro Italia e su tutto il territorio nazionale, dichiara Ambra Cruciani, CEO Gruppo BIG.

L’integrazione non comporterà variazioni nei rapporti in essere con clienti e fornitori, i quali beneficeranno di una gestione centralizzata e di un catalogo di servizi ancora più ampio. Questa fusione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione e di rafforzamento del GRUPPO, confermando l’impegno di BIG nel garantire soluzioni sempre più efficienti, digitali , sostenibili e in linea con le esigenze del mercato e dei clienti.

Questo importante traguardo coincide con una ricorrenza altrettanto significativa: il decimo anniversario di BIG. Dieci anni di successi, crescita e innovazione, che vengono celebrati in un momento di grande rinnovamento e prospettive future.