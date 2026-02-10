UnBelVivere: la provincia di Pavia si racconta a Milano in un percorso immersivo tra storia, cultura ed eccellenze del territorio

10 febbraio 2026 a

Lunedì 16 e martedì 17 febbraio, il territorio di Pavia sarà protagonista a Milano all’interno di uno spazio dedicato presso le Terme De Montel, con un evento immersivo pensato per raccontare l’identità di una provincia ricca di tradizioni ed eccellenze produttive e culturali.

Nel contesto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Pavia coglie l’occasione per presentarsi a un pubblico profilato, ampio e internazionale attraverso un’esperienza sensoriale e culturale capace di restituire la sua anima autentica, ricca di storia, saperi e prodotti di qualità.

L’iniziativa si rivolge a media, operatori professionali del turismo e della ristorazione (HO.RE.CA) e si sviluppa come un percorso narrativo e degustativo tra desk tematici, degustazioni guidate e momenti di racconto. Un’esperienza che mette in dialogo la ricchezza paesaggistica ed enogastronomica della provincia di Pavia con l’abilità, la creatività e la passione dei suoi produttori.

Uno spazio conviviale e immersivo, pensato per favorire l’incontro tra operatori del settore e protagonisti dell’eccellenza pavese, e per valorizzare il territorio come destinazione capace di offrire esperienze autentiche e di qualità.

La provincia di Pavia è una terra di sapori e aromi unici: un’incredibile sintesi di ricette padane, influssi piemontesi ed emiliani e grandi piatti della tradizione appenninica. Dall’acqua delle risaie lomelline ai vini delle colline dell’Oltrepò Pavese, ogni angolo del territorio custodisce un’eccellenza da assaporare e raccontare.

Durante l’evento saranno proposte degustazioni guidate delle migliori produzioni locali, dai vini ai salumi tipici, dai formaggi ai prodotti della terra, espressione dell’identità culinaria pavese; live cooking experience, durante le quali chef selezionati interpreteranno ingredienti tradizionali con tecniche contemporanee, accompagnando ogni portata con uno storytelling dedicato al territorio.

Un’opportunità per scoprire prodotti e tradizioni che incarnano l’autentico “bel vivere” della provincia di Pavia, stringere relazioni con produttori, ambasciatori del gusto e professionisti dell’accoglienza, e arricchire le proprie proposte di viaggio e di offerta gastronomica con esperienze di qualità certificate dal territorio. Ma non solo…nel corso delle due giornate sarà inoltre presentato il progetto STAI 2, che vede le Province di Pavia e Sondrio impegnate insieme nella costruzione di un modello di turismo più inclusivo e accessibile. Il progetto nasce da un ampio lavoro di rete tra istituzioni,

associazioni e comunità locali e si traduce in azioni concrete che spaziano da infrastrutture senza barriere e percorsi urbani inclusivi fino a iniziative di formazione e opportunità per operatori turistici e persone con disabilità. STAI 2 promuove l’uso di strumenti innovativi e servizi dedicati, con l’obiettivo di rendere il territorio più accogliente e sicuro per tutti, investendo in una visione di turismo che mette al centro le persone.

L’iniziativa è realizzata da Paviasviluppo, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e si inserisce nel più ampio percorso di promozione territoriale e di sviluppo del brand Visit Pavia, con l’obiettivo di valorizzare l’identità turistica della provincia di Pavia e rafforzarne il posizionamento sui mercati regionali, nazionali e internazionali. Un’azione strategica che punta a raccontare il territorio in modo unitario, riconoscibile e competitivo, mettendo in rete le sue eccellenze culturali, naturali ed enogastronomiche. In questa stessa logica di marketing territoriale si colloca la partecipazione della provincia pavese alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dove dal 10 al 12 febbraio Pavia si è presentata all’interno dello spazio collettivo di Regione Lombardia insieme a Visit Mantova e Visit Cremona, rafforzando la visibilità del brand Visit Pavia e il dialogo con operatori e pubblico specializzato.

«La nostra Camera di Commercio, - dichiara il Presidente Gian Domenico Auricchio - è costantemente impegnata in azioni di promozione turistica che valorizzino le identità e le eccellenze dei territori che rappresenta, sostenendo in particolare il percorso di crescita e posizionamento. Mettere in rete imprese, produzioni di qualità e operatori dell’accoglienza significa costruire un’offerta turistica solida, riconoscibile e capace di generare valore economico e attrattività nel tempo. Il turismo è una leva strategica di sviluppo e uno strumento fondamentale per rafforzare la competitività dei nostri territori».

Milano 16/17 febbraio 2026 orario 17:00 - 21:00

De Montel Terme Milano - ingresso Via Fetonte 22

Paviasviluppo - [email protected] - 0382.393271 – www.visitpavia.it

Pavia e la sua provincia

La provincia di Pavia occupa la porzione più meridionale della regione Lombardia, nell’Italia nord-occidentale. Storicamente luogo di confine, all’incrocio tra i grandi stati dell’Italia preunitaria: il Ducato di Milano, la Repubblica di Genova, il Ducato di Savoia e quello di Parma e Piacenza.

Una posizione strategica che la rende una tappa immancabile per assaporare l’unicità del made in Italy e da visitare su due ruote, passeggiando, muovendosi in treno o in macchina.

La provincia vanta una lunga tradizione di passione imprenditoriale e saper fare artigianale, che da secoli contribuisce a modellarne il tessuto ambientale, sociale ed economico.

È un territorio in cui si lavora e si produce, dove nascono alcune delle eccellenze che hanno reso l’Italia un modello riconosciuto di qualità. Industria, artigianato, agricoltura e commercio costituiscono il cuore pulsante della provincia, esprimendo la capacità di custodire grandi produzioni tradizionali e, al contempo, di guardare all’innovazione tecnologica.

Le imprese attive sul territorio provinciale sono circa 40.000: il 99,3% sono micro e piccole imprese, affiancate da una componente di medie e grandi realtà produttive.

Il settore agroalimentare riveste un ruolo centrale, con il riso e la vitivinicoltura come filiere d’eccellenza, ben rappresentate in ogni fase del processo produttivo, dall’agricoltura alla meccanizzazione, fino al packaging e al commercio.

Pavia è infatti: prima in Europa per la produzione di riso; seconda, dopo la Borgogna, per superficie vitata a Pinot Nero.

La qualità dell’enogastronomia pavese si riflette nella varietà dei prodotti tipici e nelle numerose denominazioni di tutela: europee (DOP e IGP), regionali (PAT) e comunali (De.Co.). I salumi rappresentano una delle colonne portanti del gusto pavese, con il Salame di Varzi DOP come prodotto simbolo, realizzato esclusivamente in 15 comuni dell’Oltrepò Pavese.

Nel comparto industriale, il manifatturiero è protagonista con circa 3.600 imprese, che generano il 23% del valore aggiunto provinciale e un export annuo superiore ai 4 miliardi di euro. Di particolare rilievo la filiera della calzatura, asse storico dell’industria pavese, che vede in Vigevano uno dei principali poli della scarpa italiana.

