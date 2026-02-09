Apre lo Spazio Nuvola nella sede centrale della società. Un supporto per le neo mamme che rientrano al lavoro

Leonardo Ventura 09 febbraio 2026 a





La People Strategy di Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, pone l’attenzione sulle persone e, conseguentemente, sul loro benessere dentro e fuori l’azienda. La prossima apertura dello Spazio Nuvola, presso la sede di Roma, ne è la conferma. L’ambiente, realizzato dal gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, è stato progettato per favorire un migliore equilibrio delle mamme che, pur rientrando al lavoro, continuano l’allattamento. Lo spazio rappresenta un progetto pilota a Roma, estendibile presso altri uffici sul territorio: le mamme potranno, in un ambiente idoneo e rispettoso delle esigenze di salute e privacy, tirarsi il latte per poi darlo al bambino o alla bambina successivamente. Il servizio offerto da Terna, come tutti quelli a supporto del dipendente, è prenotabile tramite un’applicazione a disposizione delle mamme.

Lo Spazio Nuvola è nato da un’idea di alcune dipendenti alle prese con il ritorno in ufficio dopo la maternità. Questo progetto a tutela della genitorialità è in linea con un’altra iniziativa lanciata dal gruppo che ha l’obiettivo di coinvolgere i dipendenti attraverso la modalità degli Employee resources group (Erg). In questo modo, le persone possono contribuire al benessere organizzativo proponendo idee che migliorano i processi e i progetti aziendali. Il primo di questi Erg è stato dedicato alla genitorialità, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza dei neopapà e mamme, con un focus proprio sul «back to work» dopo la maternità. 20 mamme e papà si sono focalizzate infatti su tre aree di lavoro: strumenti a supporto della genitorialità, spazio ascolto genitori e formazione manager.

Sono state proposte 12 idee complessive che lo steering committee valuterà al fine di arricchire la già solida parental journey in Terna. La People Strategy di Terna è l’abilitatore fondamentale del Piano Industriale di Terna 2024–2028, in particolare attraverso le leve dell’attraction e dello sviluppo dei talenti, con l’obiettivo di assicurare le migliori competenze e know-how a supporto della realizzazione degli obiettivi di Piano. Il gruppo crede fortemente nel lavoro per obiettivi e sostiene la flessibilità e l’equilibrio tra vita professionale e lavorativa: in tal senso l’azienda ha siglato con le organizzazioni sindacali un nuovo accordo di smartworking migliorativo rispetto al precedente. In particolare, i giorni passano da un massimo di 8 al mese a un massimo di 10 al mese e con una particolare attenzione ai genitori, per i quali i giorni diventano 12.

Per andare incontro alla flessibilità nell’organizzazione del lavoro, Terna si è dotata di 2 sedi di co-working, a Roma, che consentono di ridurre gli spostamenti casa-lavoro, ottimizzando l’equilibro vita privata–lavorativa. Per favorire la mobilità sostenibile ma anche il benessere finanziario, Terna rimborsa l’abbonamento ai mezzi pubblici nelle principali città dove ci sono le sue sedi, e offre convenzioni con la mobilità elettrica. Molta attenzione è dedicata alle giovani famiglie con il beneficio dell’asilo nido nell’headquarter di Roma che è stato esteso al resto dell’organizzazione attraverso un contributo che Terna rimborsa ai genitori su tutto il territorio nazionale, pari al 60% della retta mensile del nido. Sono aumentati i giorni di permesso retribuito per i padri in occasione della nascita di un figlio/a- in aggiunta a quelli di congedo previsti dalla legge, ed allo stesso modo aumentato il numero di permessi per situazioni di particolare gravità per l’assistenza familiare. Terna ha recentemente lanciato un programma dedicato al benessere e all’equilibrio personale, che propone, tramite una piattaforma online, sessioni individuali con professionisti clinici che supportano le persone ad affrontare difficoltà psicologiche, a migliorare la gestione del tempo e a dare supporto ai neogenitori in fase di rientro al lavoro. Nell’ambito del benessere fisico, il servizio prevede l’analisi e il miglioramento del proprio stile di vita attraverso il sostegno di un wellness coach dedicato allo sport e alla nutrizione.

Nell’area del supporto pratico, il programma fornisce soluzioni per migliorare l’equilibrio vita-lavoro, agevolando la gestione della quotidianità attraverso la consulenza di specialisti finanziari, legali, sanitari e per il care giving (badanti e baby-sitter). Questo programma è disponibile per i dipendenti e anche per i loro familiari. Per Terna, la salute delle persone è una priorità. L’azienda promuove campagne di prevenzione sanitaria, programmi formativi per rafforzare la cultura della sicurezza e strumenti dedicati all’inclusione delle persone con disabilità. In tema di prevenzione e promozione della salute negli ultimi mesi del 2025 il tema della prevenzione oncologica è stato al centro dell’agenda istituzionale, con una particolare attenzione al ruolo delle imprese nel favorire l’accesso agli screening. In questo contesto, Terna è riuscita ad anticipare e promuovere iniziative oggi riconosciute come prioritarie dal legislatore.