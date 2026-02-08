L.A.-Italia 2026 nel segno di Tony Renis

Gala a Roma con Guerritore e Sastri. A Hollywood (8-14 marzo) docu Rai e mostra di B. Zarro

Roma, 8 feb. – Omaggio romano a Tony Renis in vista della 21ª edizione del Los Angeles, Italia Festival, in programma a Hollywood dall’8 al 14 marzo, alla vigilia della Notte degli Oscar. Il musicista e produttore è stato festeggiato in una serata di gala, preludio simbolico alla all’happening prodotto da Pascal Vicedomini per l’Istituto Capri nel mondo con il sostegno del MIC, il patrocinio del MAEIC e del MIMIT, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Rainbow e Givova e con la partecipazione del Consolato Generale d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles .

Tra applausi, musica e ricordi, nella serata romana al “Gabriello” dei fratelli Conti, Tony Renis ha condiviso aneddoti e momenti del suo lungo percorso internazionale, incoraggiando Monica Guerritore all’esperienza hollywood per la première americana del film “Anna”, da lei diretto e interpretato, dedicato ad Anna Magnani. L’atmosfera ha richiamato lo spirito della grande “Dolce Vita” romana, impreziosita da alcuni momenti musicali. La Guerritore ha intonato il classico romano “Er barcarolo”, mentre Lina Sastri – che due anni fa portò a Los Angeles il film La casa di Ninetta e fu tra le prime interpreti di Anna Magnani in Celluloide di Carlo Lizzani – ha dedicato a Renis la canzone “Era de Maggio” (mese in cui è nato Tony).

A condividere il tributo all’artista milanese (che nel corso della carriera ha collaborato con leggende come Sinatra e Quincy Jones e sostenuto le escalation di Julio Iglesias, Andrea Bocelli, Nikka Costa fino a Il Volo) : il Presidente di Rai Cinema Nicola Claudio, il Presidente dell’Unione Imprese Tecniche ANICA Daniele Taddei, il responsabile Desk Audiovisivi di Intesa Sanpaolo Nicola Corigliano, il Presidente e l’AD di Givova Giovanni Acanfora e Pina Lodovico, il Presidente della Fondazione AILA Francesco Bove e l’artista B. Zarro (inviato a curare una mostra specifica su vita e carriera del leggendario musicista). Momento musicale clou della serata l’esibizione in onore di Tony del canta-attore Coky Ricciolino, accompagnato dal sax di Andrea Tardioli, dal pianista Davide Palma e dal percussionista d’eccezione, l’attore e musicista Moustapha Mbengue. A chiudere, il duetto tra Renis e Ricciolino sulle note di “Quando, quando, quando”, accolto da applausi e standing ovation.

L’omaggio a Tony Renis proseguirà a Hollywood dove, nell’ambito del Festival, sarà presentato anche un documentario dedicato a Renis realizzato da Rai Teche. Il tributo si inserisce nel programma della 21ª edizione di Los Angeles, Italia, presieduta dalla produttrice Raffaella De Laurentiis con Filippo Puglisi Alibrandi.