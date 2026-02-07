Vittoria Roma Atelier ridefinisce il concetto di moda

07 febbraio 2026 a

Vittoria Roma Atelier si evolve e ridefinisce il concetto di moda, trasformando il suo cuore pulsante, l'atelier, in uno spazio immersivo e all'insegna del coinvolgimento. Non più solo un luogo per scoprire abiti su misura e creazioni d'alta sartoria, ma un vero concept atelier che mensilmente apre le porte

a un calendario di esperienze esclusive dedicate alle sue ospiti. Make-up artist che svelano trucchi personalizzati per valorizzare ogni stile, consulenze di styling personalizzate, analisti di armocromia che rivelano la palette colori perfetta per l'incarnato, e molti altri professionisti selezionati per rendere unica ogni visita. Ogni incontro è una occasione per vivere l'atelier e fare degli incontri esclusivi, oltre l'esperienza del su misura. Una cura della cliente che guarda alla creazione e al consolidamento della community Vittoria Roma, oltre l'acquisto, creando momenti di condivisione indimenticabili. Un nuovo paradigma sensoriale di percepire la moda.

"Ho dato vita al mio Atelier con l'obiettivo non solo di far vivere alle mie clienti un rapporto privilegiato con la collezione, ma anche con l'intento di aprire il mio mondo fatto di incontri, creatività e momenti speciali - spiega la stilista - Alle donne che scelgono di vestire Vittoria Roma dedico degli appuntamenti mensili con esperti e professionisti perché credo sia un modo perfetto per farle entrare nella visione e nel mio concetto di lusso. Consulenti di stile, armocromia, makeup, benessere sono una parte degli appuntamenti che abbiamo pensato per loro, una idea di lusso davvero contemporanea."