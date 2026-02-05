Ritornano i Mercoledì: talk!, viaggio nell'arte della retorica ai nostri giorni

05 febbraio 2026 a

"Retorica e coraggio" è il primo dei viaggi affrontati nel corso dei quattro nuovi mercoledì: talk! Ideati da Maddalena Santeroni , presidente dell'associazione Amici dell’Arte Moderna a Valle Giulia. A fare da guida nel viaggio tra gli oratori audaci del presente e del recente passato che hanno parlato pubblicamente con coraggio, è stata Flavia Trupia, docente ed esperta di Retorica, che ha inaugurato il nuovo percorso con una riflessione sull’uso della parola come strumento di cambiamento.

Da Alcide De Gasperi alla Conferenza di Pace di Parigi, passando per il memorabile discorso di Rosaria Costa al funerale del marito Vito Schifani, agente della scorta di Giovanni Falcone, fino all’intervento di Meryl Streep alle Nazioni Unite, in cui denunciò la condizione delle donne afghane sotto il regime talebano: esempi diversi ma accomunati dal coraggio di prendere la parola in pubblico per incidere sulla realtà. A conclusione dell’incontro, la relatrice ha condiviso con il pubblico alcuni strumenti e tecniche retoriche utili per comunicare con maggiore sicurezza ed efficacia in contesti pubblici.