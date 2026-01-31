Roma celebra l'atletica paralimpica: 600 pensiline Atac diventano una galleria urbana

Rebecca Manganaro 31 gennaio 2026 a

a

a

Roma si trasforma in una grande galleria urbana dedicata allo sport, all’inclusione e al valore della determinazione. Dal 27 gennaio al 10 febbraio le immagini più rappresentative dell’atletica paralimpica italiana saranno protagoniste delle pensiline digitali Atac grazie alla collaborazione tra la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (Fispes) e l’azienda per la mobilità di Roma Capitale. Il progetto porterà circa 600 pensiline, distribuite sull’intero territorio cittadino, a ospitare sugli schermi led principali le fotografie scattate durante le competizioni più importanti affrontate dagli atleti Fispes tra il 2023 e il 2025. Un racconto per immagini capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale, intercettando ogni giorno centinaia di migliaia di persone che utilizzano il trasporto pubblico romano. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccontare lo sport paralimpico – e in particolare l’atletica leggera – attraverso storie di impegno, sacrificio e risultati di livello mondiale, valorizzando il ruolo sociale dello sport come strumento di inclusione, partecipazione e crescita collettiva. Le immagini diventano così veicolo di messaggi positivi, capaci di superare stereotipi e pregiudizi, portando lo sport fuori dagli stadi e dentro la quotidianità della città.

La presentazione del progetto si è svolta nella suggestiva cornice della fermata Metro A Spagna, in vicolo del Bottino, scelta simbolicamente come punto di incontro tra sport, mobilità e città. All’incontro hanno partecipato, per Roma Capitale, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e l’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato. Per l’intera giornata l’atrio della stazione Metro Spagna è stato completamente brandizzato con immagini e contenuti della mostra “Storie di unicità dell’Atletica Paralimpica”. Lo spazio è stato trasformato in un ambiente immersivo, con immagini trasmesse in loop su quattro maxi led e sei schermi lcd, offrendo ai viaggiatori un’esperienza visiva di forte impatto e trasformando un luogo di passaggio in uno spazio di racconto e riflessione. «Questa iniziativa ci inorgoglisce profondamente – ha dichiarato il presidente Fispes Mariano Salvatore –. Non si tratta solo di far conoscere l’atletica paralimpica a chi ancora non la conosce, ma di raggiungere il cuore delle persone, risvegliarne la sensibilità e diffondere un messaggio di speranza attraverso lo sport». «Le storie raccontate da queste immagini parlano di atleti che hanno raggiunto traguardi mondiali perché non hanno mai smesso di credere nelle proprie capacità. È questo il messaggio che vogliamo consegnare alla città», ha concluso.