Carnevale, Ivrea si prepara alla Battaglia delle Arance

Domenica 15 febbraio l'evento simbolo del Carnevale, anticipato dalla Penultima con la sfilata dei carri e dei cavalli

28 gennaio 2026 a

a

a

Torna il Carnevale di Ivrea, con il suo momento più atteso: la Battaglia delle Arance di domenica 15 febbraio, quando la città si trasforma in un’arena a cielo aperto tra colori, adrenalina e storia. 9 squadre di aranceri a piedi e oltre 50 carri da gettosi sfideranno in un combattimento all’ultimo frutto, rievocando la storica ribellione popolare contro la tirannia. La giornata sarà un susseguirsi di emozioni: piazze colorate di arance e bandiere, il Corteo Storico con la Vezzosa Mugnaia e il Generale, il coinvolgimento attivo di migliaia di spettatori. Un evento unico al mondo, dove storia, spettacolo e partecipazione si fondono in un’esperienza indimenticabile.

Il Carnevale entra nel vivo già domenica 8 febbraio, con la Penultima: la mattinata è dedicata ai cavalli e ai Carri da Getto, sfilati lungo corso Massimo D’Azeglio con cavalli bardati, finimenti curati e sponde dipinte – uno spettacolo da non perdere - seguiti dalla valutazione delle

giurie. La giornata include anche fagiolate rionali, riti storici come la Riappacificazione, l’Alzata degli Abbà, la sfilata del Corteo Storico e il mercatino degli aranceri, offrendo un assaggio completo della tradizione eporediese e preparando il terreno alla Battaglia delle Arance. Un Carnevale da vivere ogni giorno in ogni angolo della città, tra adrenalina, storia, spettacolo e tradizione.

Info utili

Biglietti: Storico Carnevale di Ivrea su TicketOne

Sito ufficiale: www.storicocarnevaleivrea.it

• Berretto frigio: per vivere l’evento in sicurezza è consigliato indossare il Berretto frigio (cappello rosso) che identifica gli spettatori e li protegge simbolicamente durante la Battaglia delle Arance. Simbolo di libertà e fratellanza, rappresenta l’adesione ideale alla rivolta

• Evento diffuso: il Carnevale si svolge in più aree della città (piazze, centro storico, Lungo Dora). Spostarsi tra i punti principali consente di vivere appieno l’esperienza.

Il significato del Carnevale di Ivrea

Il Carnevale affonda le radici nella leggenda di Violetta, figlia di un mugnaio, che liberò la città dalla tirannia del barone ribellandosi allo ius primae noctis. La Battaglia delle Arance rievoca questa rivolta: le squadre di aranceri a piedi combattono senza protezioni, mentre gli aranceri sui carri, trainati da cavalli, indossano maschere e protezioni che richiamano le armature antiche. Oltre al divertimento, la manifestazione è un esempio di partecipazione civile e lealtà: dopo ogni “testa a testa”, una stretta di mano sancisce il rispetto reciproco.

Programma in sintesi – principali appuntamenti 8 e 15 febbraio 2026

Domenica 8 febbraio – Penultima di Carnevale

Sfilata di cavalli e Carri da Getto lungo corso Massimo D’Azeglio

Fagiolate rionali

Riappacificazione, Alzata degli Abbà, Corteo Storico

Mercatino degli aranceri

Domenica 15 febbraio – Domenica di Carnevale (Battaglia delle Arance)

Fagiolate

Cerimonia della Preda in Dora

Inizio della Battaglia nelle piazze principali con 9 squadre a piedi e oltre 50 carri da getto

Corteo Storico e sfilata dei gruppi ospiti

Generala in Piazza di Città

Altri giorni salienti:

Giovedì Grasso: Calzata del Berretto Frigio, Corteo Storico, serata con città in festa.

Sabato 14: presentazione della Vezzosa Mugnaia, Corteo Storico e spettacolo pitotecnico

Lunedì 16 e Martedì 17: seconda e terza giornata di Battaglia, premi e abbruciamento degli Scarli