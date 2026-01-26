Lo Sci Club Sestriere mette al centro salute e sicurezza. Adozione di nuovi standard di sicurezza e regole per atleti e tecnici

26 gennaio 2026 a

Lo Sci Club Sestriere ha approvato una nuova procedura per allenamenti, gare e trasferte, con l’obiettivo di adottare comportamenti volti alla massimizzazione della sicurezza nelle attività dello sci club e di creare una piena consapevolezza dell’importanza della salute e della sicurezza nello sci.

Il documento, approvato dagli organi direttivi del Club, riassume le regole, in parte provenienti dai regolamenti federali, in parte specifiche per lo Sci Club, con l’intento di adoperarsi in maniera proattiva per massimizzare la sicurezza in tutte le attività. Le norme si rivolgono ai Soci, agli allenatori e alle famiglie degli atleti, ma potranno essere diffuse anche ad altri sci club per diffondere una cultura condivisa sulla sicurezza in ambito sciistico.

Nel regolamento vengono definiti i requisiti minimi delle piste in cui gli iscritti allo Sci Club potranno effettuare i propri allenamenti, la modalità di gestione degli allenamenti e le regole da rispettare nelle trasferte, oltre che i requisiti dei dispositivi di protezione da adottare.

Per quanto concerne i dispositivi di sicurezza, la nuova procedura prevede norme più stringenti rispetto agli standard richiesti dai regolamenti federali; in particolare, oltre all’obbligatorietà dell’utilizzo del casco con le specifiche certificazioni sia in gara che in allenamento, la nuova procedura prevede l’obbligatorietà dei pantaloni antitaglio e del paraschiena sia in allenamento che in gara per tutte le categorie. L’utilizzo della maglia antitaglio diventa obbligatorio a partire dalle categorie Children, sia in allenamento che in gara, e l’airbag diventa obbligatorio dalla categoria Giovani per allenamento e gara SuperG e discesa libera.

Le nuove norme rivolgono inoltre particolare attenzione alla formazione degli allenatori che dovranno possedere obbligatoriamente il terzo o secondo livello STF mentre gli allenatori STF di primo livello potranno svolgere la propria attività solo ed esclusivamente se coadiuvati in presenza dagli allenatori STF di secondo o terzo livello. Lo Sci Club Sestriere si farà carico, altresì, della partecipazione obbligatoria dei propri allenatori ad un corso di primo soccorso, ivi compreso il corso di BLSD Basic Life Support and Defibrillation e, a partire dalla stagione invernale 2026-27, al Corso di Formazione per la Messa in Sicurezza delle Piste di Allenamento promosso dalla Spm, azienda leader nella fornitura di protezioni in pista (reti, materassi, air fence, etc.).

Alessandro Garrone, presidente dell’ASD Sci Club Sestriere, ha commentato: “Con l’adozione di questo regolamento, lo Sci Club Sestriere intende promuovere una cultura dello sport che coniughi l’eccellenza agonistica con il rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente montano. La salute dei nostri associati è la priorità assoluta per noi ed il nostro impegno quotidiano è volto a garantire che l’attività sportiva si svolga in condizioni di massima sicurezza. Il regolamento entrerà in vigore immediatamente e sarà messo a disposizione di soci, allenatori e famiglie, diventando parte integrante delle linee guida che orientano l’attività dello Sci Club Sestriere sulle piste”.