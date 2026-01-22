I viaggi apostolici di Bergoglio nel libro di Ziantoni "Ponti, non muri"

22 gennaio 2026 a

Sarà presentato lunedì 26 gennaio alle ore 18, nella sede romana di Deloitte (Auditorium, ingresso via Molise 11), il libro Ponti, non muri. I 47 viaggi apostolici di Papa Francesco, scritto da Stefano Ziantoni, giornalista e responsabile di Rai Vaticano, e da don Filippo Di Giacomo, giornalista. Il primo viaggio apostolico di Papa Francesco è stato in Brasile nel 2013, l’ultimo, finora, ad Ajaccio nel 2024. Con l’eccezione del 2020, segnato dall’emergenza Covid, Bergoglio non ha mai interrotto la sua missione pastorale: portare la parola di Cristo nel mondo, in particolare tra gli “ultimi”.

A dialogare con Stefano Ziantoni sarà Fabio Pompei, ceo di Deloitte Central Mediterranean. Il volume è arricchito da un QR code che consente di accedere a mappe interattive realizzate da ESRI, con fotografie e informazioni sui Paesi visitati e sulle località toccate dal Pontefice.

Il libro ripercorre il “giro del mondo” compiuto da Papa Francesco durante il suo pontificato e, attraverso le sue parole, restituisce il senso di un magistero fortemente segnato dalla dimensione del viaggio come strumento di comunicazione e testimonianza. Come ricordava lo storico Nicola Tranfaglia, il viaggio papale costituisce infatti “un sistema di comunicazione compiuto”.