AMAperlaScuola: da inizio anno già interessati più di 15mila studenti 

19 gennaio 2026 a

Con oltre 15mila studenti già coinvolti nei primi mesi dell’anno scolastico 2025/2026, AMAperlaScuola si conferma un progetto di riferimento per l’educazione ambientale nelle scuole della Capitale. Nel trimestre ottobre - dicembre 2025 il programma gratuito di AMA ha raggiunto 10.065 alunni, ai quali se ne aggiungeranno ulteriori 5.128 già prenotati per attività calendarizzate in questo e nel prossimo mese. Complessivamente, sono 671 le classi interessati di 213 istituti scolastici, con un’adesione ampia e trasversale da parte del mondo scolastico. Un risultato che trova ulteriore conferma nell’andamento delle prenotazioni, con un’elevata richiesta da parte degli istituti anche per i mesi successivi.

Prosegue con successo il percorso di AMAperlaScuola, il programma gratuito di educazione ambientale rivolto agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, confermando il proprio impegno nella promozione di comportamenti sostenibili e responsabili fin dai primi anni di formazione.

Le attività proposte affrontano in modo strutturato i temi della corretta gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, attraverso percorsi didattici calibrati per fascia d’età che integrano contenuti formativi, partecipazione attiva e approccio ludico.

Tra le iniziative previste, “Rifiuti in Gioco” è dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia e ai primi due anni della primaria: un mini-torneo a squadre che trasforma la raccolta differenziata in un’esperienza educativa dinamica, introducendo i concetti di riutilizzo ed economia circolare. Per gli alunni di terza, quarta e quinta primaria, “Waste Travel 360°” propone un tour virtuale immersivo all’interno degli impianti di trattamento e riciclo, che consente di seguire il percorso dei materiali raccolti in modo differenziato e comprenderne la trasformazione in nuove risorse. Agli studenti della scuola secondaria di primo grado è rivolto “Sindaci per un giorno”, un’attività di gioco di ruolo che stimola il confronto, il lavoro di gruppo e il senso civico, coinvolgendo i ragazzi in simulazioni decisionali su temi ambientali all’interno di Commissioni dedicate. A supporto delle attività in classe, AMA mette inoltre a disposizione degli insegnanti un kit didattico con materiali operativi, utilizzabili anche in autonomia o da remoto. Tutti i percorsi sono gratuiti e prenotabili online tramite il sito www.amaroma.it/amaperlascuola .

“Accompagnare i più giovani in un percorso di conoscenza e responsabilità ambientale significa investire concretamente nel futuro della città – sottolinea il Presidente di AMA S.p.A., Bruno Manzi –. AMAperlaScuola offre strumenti semplici e concreti per aiutare studenti, docenti e famiglie a comprendere il valore delle buone pratiche quotidiane e il loro impatto sull’ambiente urbano”.