"Storie di Donne" tra talento, creatività e resilienza: il premio

L'evento mercoledì 21 gennaio alle ore 17.30 al Campus Luiss di Roma

La undicesima edizione di “Storie di Donne” si sta avvicinando: a Roma, il prossimo 21 gennaio dalle ore 17.30 fino alle ore 20.00, presso l’Aula TD1 - Campus Luiss a Viale Romania nr. 32. Si tratterà di un appuntamento a lungo atteso, organizzato dall’Associazione culturale Occhio dell’Arte APS di Anzio e da ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero presieduta da Antonino Viti, quest’anno in collaborazione strategica con l’Associazione Sportiva Luiss e la presidenza di Luigi Abete.

In un tempo che chiede nuove narrazioni e sguardi più inclusivi, questo premio nasce per dare voce alle storie di donne che hanno saputo trasformare talento, creatività e resilienza in valore condiviso. Racconti di percorsi unici, spesso silenziosi ma profondamente incisivi, veicolati attraverso i nomi femminili selezionati: esempi di determinazione, visione e capacità di reinventarsi. Un riconoscimento che non celebra solo i risultati, ma la forza dei cammini, l’audacia delle idee e la tenacia di chi, ogni giorno, apre nuove strade per sé e per gli altri.

“Storie di Donne” sin dagli esordi ha il merito di portare all’attenzione del pubblico e della comunicazione quelle donne, note o meno, che si sono distinte nel campo delle professioni e, con abilità, abnegazione e dedizione, hanno saputo portare un contributo rilevante alla società contemporanea. Oltre a donne di spettacolo, imprenditrici, scrittrici, registe, attiviste, scienziate, intellettuali, anche mamme di straordinaria quotidianità, che si sono avvicendate nel tempo sul palco della rassegna e hanno ritirato il riconoscimento loro conferito per indiscussi meriti.

Per molti secoli, le donne sono state lontane dal mondo professionale, private della libertà di scelta e relegate esclusivamente in ambito domestico; ma oggi, con le loro abilità e le loro competenze, contribuiscono in maniera rilevante all’avanzamento dei saperi. L’edizione dell’undicesimo anno seguirà un particolare fil rouge contemporaneo, soffermandosi sull’importanza dell’informazione in svariati ambiti.

Le premiate di “Storie di Donne” – XI Edizione, in ordine alfabetico: Vira Carbone, giornalista e conduttrice RAI 1; Anna Carlucci, regista; Arianna Dalla Zanna, imprenditrice; Annamaria Farricelli, poetessa e scrittrice, vittima di violenza domestica; Veronica Geraci, responsabile ufficio stampa Museo Nazionale del Cinema di Torino; Aline Improta, giornalista ed autrice italo-brasiliana; Alessandra Magliaro, capo redattrice aggiunta ANSA e curatrice portale ANSA Lifestyle; Christiana Ruggeri, giornalista TG 2; Lucrezia Ruggiero, Luiss Top Athlete Alumna, nonché campionessa di nuoto artistico.

Ad introdurre i saluti istituzionali comincerà il Direttore Sportivo Università Luiss Paolo Del Bene. A seguire, Antonino Viti guida illuminata dell’ACSI e la giornalista Lisa Bernardini nei panni di presidente Occhio dell’Arte APS.

L’iniziativa culturale – prima di procedere alle premiazioni in scaletta – consisterà in brevi interviste con le assegnatarie, con il coordinamento di Lisa Bernardini ed eventuali domande dal pubblico, stimolando riflessioni condivise partendo dal tema di partenza: Comunicare la donna oggi, sguardi a confronto.

L’ ingresso sarà possibile, fino ad esaurimento posti, prenotandosi obbligatoriamente all’indirizzo mail [email protected]