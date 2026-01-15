Pianificazione e controllo: come Macos Srl governa un progetto edilizio dall'inizio alla consegna

Metodo, pianificazione e controllo continuo: cosa succede dietro un progetto chiavi in mano di Macos Srl sotto la guida di Marius Neagu.

15 gennaio 2026 a

a

a

In Macos Srl , pianificazione e controllo rappresentano due funzioni centrali del metodo operativo sviluppato sotto la guida di Marius Neagu, con l’obiettivo di rendere il percorso prevedibile, misurabile e coerente fino alla consegna dei progetti.

Questo approccio nasce da una considerazione pratica: nei progetti edili, la qualità del risultato dipende in larga parte da ciò che accade prima e durante l’esecuzione, non solo dall’esecuzione stessa.

Pianificare significa costruire il progetto prima del cantiere

Nel modello adottato da Macos, la pianificazione è riconducibile a una fase strutturata in cui vengono definite sequenze operative, dipendenze tra attività e margini di intervento. In Macos Srl, ogni progetto viene scomposto in fasi leggibili, con obiettivi intermedi chiari e responsabilità assegnate.

Questo consente di:

- anticipare criticità potenziali,

- valutare l’impatto delle decisioni sulle tempistiche,

- impostare un percorso realistico, coerente con la complessità dell’intervento.

Per Neagu, pianificare significa ridurre l’incertezza prima che diventi un problema operativo.

Il controllo come funzione continua

Accanto alla pianificazione, il controllo rappresenta in azienda una funzione quotidiana, intesa come monitoraggio costante dell’avanzamento rispetto a quanto pianificato.

Questo controllo continuo permette di:

- intercettare scostamenti in fase iniziale,

- intervenire prima che i ritardi si accumulino,

- mantenere allineamento tra programma e realtà operativa.

Nel project management edilizio, la tempestività dell’intervento è spesso più determinante della correzione stessa.

Controllo dei tempi e affidabilità del percorso

Il controllo dei tempi non riguarda solo il rispetto delle scadenze, ma la capacità di mantenere il progetto governabile. Quando il tempo non è monitorato in modo strutturato, ogni imprevisto rischia di propagarsi sull’intero intervento.

L’approccio promosso da Neagu punta invece a rendere il tempo una variabile controllata, integrata nel processo decisionale. Questo è particolarmente rilevante per clienti corporate e pubbliche amministrazioni, per i quali la prevedibilità del percorso è un elemento centrale di affidabilità.

Metodo come integrazione tra pianificazione e controllo

Nel modello adottato da Macos Srl, pianificazione e controllo non sono funzioni separate, ma parti integrate di un unico metodo operativo. La pianificazione definisce il percorso e gli obiettivi iniziali, mentre il controllo verifica in modo continuativo che l’avanzamento resti coerente con quanto previsto, consentendo di intervenire tempestivamente in caso di scostamenti.

Questa integrazione permette di ridurre incertezze e di mantenere continuità lungo tutto il ciclo del progetto, dall’avvio alla consegna. Come sottolinea Marius Neagu:

«Un progetto può dirsi sotto controllo solo quando pianificazione e attività di monitoraggio sono strutturalmente integrate».

In questo senso, il project management non rappresenta una funzione accessoria, ma uno strumento concreto di governo del progetto e una componente essenziale della qualità del risultato finale.

Ufficio Stampa

Email: [email protected]