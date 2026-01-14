"Institutional breakfast" accompagna le aziende italiane sui mercati globali

14 gennaio 2026 a

Parte un ciclo di tavole rotonde a porte chiuse rivolte a selezionati rappresentanti delle Istituzioni, della diplomazia internazionale e del mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di fornire analisi di scenario e promuovere relazioni in mercati di rilevanza strategica per l’economia italiana. Il primo appuntamento della serie “Institutional Breakfast”, dal titolo “Italy & India: Partnering for a Shared Future”, sarà dedicato al rafforzamento delle relazioni tra Italia e India nel quadro di un’intensa fase d’interazione bilaterale, istituzionale ed economica, alla luce dei negoziati in corso sull'EU-India Free Trade Agreement e dell'attuazione del Joint Strategic Action Plan Italia-India 2025-2029. In particolare, l'accordo di libero scambio Ue-India, in avanzata fase di negoziazione, è volto a diversificare le catene di approvvigionamento europee, offrire un più ampio accesso al mercato indiano, ridurre i costi per le imprese di dazi e procedure doganali, oltre a rafforzare la cooperazione strategica. Le prospettive dell’India, che si avvia a diventare la quarta economia mondiale entro il 2026, e il volume annuo di interscambi in costante crescita (quasi €130 miliardi con l’Ue e circa €14 miliardi con l’Italia), rendono l’incontro un’importante occasione per promuovere un confronto qualificato e strategico tra imprese e stakeholder.

Con questo programma di incontri di alto livello si inaugura la nuova partnership siglata tra Deloitte, International Strategic Network (ISN) - società di consulenza internazionale specializzata in geopolitica e business development - e Associated Medias Press Agency (AMPA) – agenzia di stampa digitale. Una collaborazione strategica e multidimensionale rivolta a supportare i processi di internazionalizzazione delle Pmi italiane, promuovere iniziative congiunte tra network diplomatici e di business per facilitare l’interazione con le Istituzioni e sviluppare opportunità in nuovi mercati e a stimolare il dialogo con stakeholder chiave delle Istituzioni e della business community nei Paesi più interessanti per l’export italiano.

Tramite questa partnership, Deloitte mira a consolidare il proprio ruolo di snodo tra Istituzioni, imprese e società civile, con un approccio basato su dati, analisi e raccomandazioni. Attraverso il Public Policy & Stakeholder Relations Centre, struttura permanente nata a dicembre 2024, Deloitte intende offrire una visione integrata delle grandi sfide globali e promuovere il dialogo tra tutti gli attori del sistema socioeconomico. “In uno scenario globale sempre più complesso e interconnesso, Deloitte è impegnata a favorire un dialogo strutturato e continuo tra il mondo delle imprese e le Istituzioni, nella convinzione che solo da un confronto qualificato possano nascere scelte strategiche capaci di generare crescita sostenibile”, ha affermato Fabio Pompei, Amministratore Delegato di Deloitte Italia. “Attraverso il Public Policy & Stakeholder Relations Centre e la partnership con International Strategic Network e Associated Medias Press Agency, vogliamo mettere a sistema dati, analisi e competenze per accompagnare il tessuto produttivo italiano nei processi di internazionalizzazione e nel rapporto con i principali stakeholder pubblici”.

“Il programma di incontri di alto livello Institutional Breakfast rappresenta una concreta attuazione della visione del Public Policy & Stakeholder Relations Centre di Deloitte: rendere strutturato e continuo il dialogo tra Istituzioni, imprese e attori del Sistema Paese”, ha evidenziato Andrea Poggi, Head of Public Policy & Stakeholder Relations Centre, Deloitte Central Mediterranean. “In questo contesto, il rafforzamento delle relazioni tra Italia e India rappresenta un tema di assoluta rilevanza: il dinamismo dell’economia indiana e il crescente interscambio con l’Italia aprono opportunità significative per le nostre imprese, che richiedono visione, conoscenza dei contesti e un dialogo efficace tra business e istituzioni.”

“In un contesto internazionale sempre più incerto e segnato da profonde trasformazioni economiche, accompagnare le imprese italiane nei loro percorsi di internazionalizzazione richiede visione strategica, conoscenza dei contesti locali e capacità di dialogo con le istituzioni”, ha dichiarato l’Ambasciatore Giovanni Castellaneta, Presidente di International Strategic Network. “La collaborazione tra International Strategic Network, Deloitte e Associated Medias Press Agency nasce con l’obiettivo di mettere a sistema competenze complementari per rafforzare la presenza e la competitività del nostro tessuto produttivo nei mercati di maggiore rilevanza strategica.”

“L’Italia che produce guarda con sempre maggiore attenzione ai mercati internazionali”, ha detto il Ceo e Fondatore di Associated Medias Guido Talarico, commentando l’accordo di collaborazione sottoscritto con Deloitte e con ISN. “Da oggi in avanti le imprese italiane che vorranno crescere all’estero troveranno nelle pratiche figlie di questo accordo tutti gli strumenti operativi utili a penetrare con maggiore efficacia i mercati d’interesse”.