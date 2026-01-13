Starting Finance acquisisce Talkin Pills e rafforza il proprio polo su finanza, lavoro e orientamento

13 gennaio 2026 a

Continua il percorso di crescita e consolidamento di Starting Finance, la più grande community italiana under 35 dedicata all’educazione e all’informazione economico-fi nanziaria con oltre 2,3 milioni di follower sui social. Dopo l’ingresso nel gruppo da parte di Nabila Finanza (progetto media focalizzato sull’educazione fi nanziaria avanzata, con particolare attenzione ai mercati e agli investimenti) e di Economika (realtà di riferimento sui social media in Italia per la politica economica e la macroeconomia), Starting Finance annuncia una nuova e signifi cativa acquisizione, la terza negli ultimi dodici mesi: Talkin Pills, agenzia creativa e canale media di riferimento sui temi del lavoro e dell’orientamento alle carriere, dai giovani professionisti alle grandi imprese.

Con oltre 160.000 follower su Instagram, Talkin Pills si è affermata negli ultimi anni come una delle realtà italiane più solide e autorevoli nel racconto del mondo del lavoro. Informazione, orientamento e divulgazione sono stati declinati con un linguaggio fresco, accessibile e perfettamente calibrato sui media digitali, capace di attrarre una community ampia e trasversale di professionisti, aziende e giovani in cerca di strumenti concreti per il proprio percorso lavorativo. È su queste basi che è nato un rapporto di stima e visione condivisa con Starting Finance, da sempre impegnata nella diffusione della cultura economico-fi nanziaria. Un percorso di avvicinamento progressivo tra le due realtà ha portato, alla fi ne di dicembre, al perfezionamento dell’acquisizione di Talkin Pills da parte di Starting Finance. «Ci ha sempre colpito lo stile snello e ironico di Talkin Pills, capace però di restare approfondito ed esaustivo - commenta Marco Scioli, Founder e CEO di Starting Finance -. Stiamo assistendo a un’evoluzione naturale del nostro settore, in cui media, education e community tendono ad aggregarsi. È da queste integrazioni che nascono valore, contaminazioni virtuose e modelli più solidi. L’acquisizione di Talkin Pills, così come quelle di Nabila Finanza ed Economika, va esattamente in questa direzione».

L’esperienza già maturata con l’ingresso di Nabila Finanza ed Economika ha infatti confermato come far parte del gruppo Starting Finance signifi chi entrare in un ecosistema strutturato, capace di mettere a disposizione competenze editoriali, commerciali e strategiche, oltre a un network consolidato di contatti e opportunità. Un modello che consente ai progetti acquisiti di concentrarsi sullo sviluppo del proprio core business, mentre Starting Finance si occupa degli aspetti commerciali, burocratici e legali.

«Questo approccio, oltre a determinare un notevole sviluppo del gruppo Starting Finance, genera una contaminazione positiva - aggiunge Scioli -. Redazioni e team commerciali che lavorano in sinergia favoriscono lo scambio di idee, punti di vista e visioni, creando le condizioni per una crescita più rapida e sostenibile». L’ingresso di Talkin Pills rappresenta inoltre un passaggio strategico anche per lo sviluppo della Starting Finance Business School, che potrà così ampliare ulteriormente i propri ambiti di intervento. L’acquisizione consente infatti di integrare nuove competenze e contenuti legati al mondo del lavoro, dell’orientamento professionale e delle carriere, rafforzando percorsi formativi sempre più completi e aderenti alle esigenze di studenti, giovani professionisti e aziende. Un’evoluzione che consolida la visione di Starting Finance come punto di riferimento non solo per l’educazione economico-fi nanziaria, ma anche per la crescita professionale delle nuove generazioni. Soddisfazione per l’acquisizione anche da parte di Carolina Sansoni, Founder di Talkin Pills: «Cercavo un partner che avesse le competenze e la visione giuste per far crescere Talkin Pills come meritava. Con Starting Finance abbiamo riconosciuto fi n da subito un filo conduttore comune: l’educazione fi nanziaria e il mondo del lavoro, dal CV alle lettere di presentazione, fi no ai colloqui. Sono convinta che questa acquisizione permetterà alle due realtà di completarsi a vicenda, offrendo un valore concreto alle rispettive community». Con l’ingresso di Talkin Pills, Starting Finance rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come hub di riferimento per le nuove generazioni su temi chiave come fi nanza, lavoro e orientamento professionale, ampliando l’offerta editoriale e consolidando una visione integrata dell’educazione economica e professionale.