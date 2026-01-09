Gom Gom Cards sbarca online: il nuovo e-commerce TCG che porta lo “spacchettamento” in diretta su TikTok

Luca Rossignoli 09 gennaio 2026 a

C’è un momento, nel collezionismo, che vale più di mille parole: il fruscio della busta che si apre, l’istante in cui la carta rara “scivola” verso la luce, la chat che esplode tra speranze e pronostici. È un rito moderno, ma profondamente umano. E oggi diventa anche un nuovo modo di acquistare online. Nasce così Gom Gom Cards, nuovo e-commerce italiano dedicato alle carte collezionabili e ai Trading Card Game (TCG), che unisce catalogo online e intrattenimento attraverso un format sempre più diffuso: le live su TikTok in cui l’acquirente può comprare bustine e farle spacchettare in diretta. L’arrivo di Gom Gom Cards si inserisce in un contesto chiaro: l’e-commerce continua a crescere e, parallelamente, si consolida un modello che avvicina vendita e contenuto. In Europa, il “live commerce” viene descritto come un mercato in rapida espansione nei prossimi anni, spinto proprio da format che rendono l’acquisto più interattivo e immediato. E TikTok, in particolare, ha accelerato su questo fronte: l’espansione di TikTok Shop in Europa ha incluso anche l’Italia (lancio indicato per il 31 marzo 2025), a conferma di quanto il social commerce sia diventato una partita strategica.

Un progetto pensato per collezionisti: sealed, singole, ITA e JP

Gom Gom Cards nasce con un posizionamento preciso: parlare soprattutto a chi colleziona. Il catalogo ruota attorno a due scelte che contano davvero per questo pubblico: prodotti sealed (sigillati) e carte singole, disponibili in edizione italiana e giapponese (JP). Due mondi che spesso convivono nelle collezioni reali: da una parte la voglia di aprire, dall’altra il desiderio di conservare sigillato un box o una collection come “pezzo” da tenere nel tempo.

Il focus principale tocca i brand più richiesti dal mercato: Pokémon TCG, One Piece Card Game, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Fusion World e Topps. È una selezione che, di fatto, fotografa i gusti attuali: franchise trasversali, community attive, release frequenti e un ecosistema in cui collezionismo e gioco competitivo si alimentano a vicenda.

Come funzionano le live: comprare e aprire in tempo reale

La peculiarità di Gom Gom Cards, però, è l’esperienza. Durante le dirette TikTok, l’utente può acquistare una o più bustine e decidere di farle aprire live: il venditore spacchetta, mostra le carte in camera, commenta e interagisce con la chat. È un formato che unisce la componente emotiva dell’unboxing alla praticità dell’acquisto in tempo reale, riducendo la distanza tra shop e cliente.

In termini di dinamica, il live shopping su TikTok viene descritto come una fusione tra social e e-commerce: gli host presentano i prodotti, rispondono alle domande e gli utenti possono acquistare mentre guardano, senza interrompere l’esperienza.

In pratica, la live diventa una “vetrina” che parla, spiega, intrattiene. Per un settore come quello TCG, dove la curiosità per il contenuto è parte del gioco, è una combinazione quasi naturale.

Un paragrafo per neofiti e “over”: cosa sono le carte collezionabili e perché piacciono tanto

Per chi è meno familiare con questo mondo, vale una spiegazione semplice. I Trading Card Game sono giochi di carte collezionabili basati su personaggi e universi noti (Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh! e altri). Le carte si trovano principalmente in bustine (booster pack) che contengono un assortimento casuale. Alcune carte sono comuni, altre rare e molto ricercate. Il termine sealed indica prodotti ancora sigillati (buste, box, set speciali) e per molti collezionisti hanno valore proprio perché intatti. Le edizioni giapponesi (JP) spesso attirano per qualità di stampa, grafiche particolari o perché alcune carte escono prima in Giappone. Le “live di spacchettamento” rendono questo universo più accessibile anche a chi non lo conosce: si vede cosa c’è dentro, si capisce la differenza tra rarità, si ascolta una spiegazione, un po’ come quando in TV si guardavano le televendite, ma con linguaggio social, ritmo e interazione continua.

Perché l’esperienza conta quanto il prodotto

Il punto non è soltanto vendere. È trasformare un acquisto in un momento condiviso. Nelle live, la community commenta, scherza, suggerisce, chiede consigli. E l’utente che compra vive un’esperienza quasi “da evento”: la sua apertura è in diretta, davanti a una platea che partecipa. È anche un modo per lavorare sulla fiducia. In un settore dove originalità, integrità del sigillo e trasparenza sono temi sensibili, la dimensione live può ridurre l’attrito: vedi ciò che succede, in tempo reale.

Questa tendenza si lega a un cambiamento più ampio nelle abitudini digitali. Eurostat mostra che la quota di persone che acquistano online in Europa è cresciuta nel tempo e nel 2024 una larga maggioranza degli utenti internet ha comprato o ordinato online.

In questo scenario, i format che rendono l’e-commerce meno “freddo” e più conversazionale stanno guadagnando spazio.

Un lancio che cerca autorevolezza: informare, spiegare, costruire community

Per un e-commerce nuovo, la sfida è sempre doppia: farsi trovare e farsi scegliere. Da qui l’importanza di un impianto editoriale che non sia solo promozionale, ma informativo: guide su differenze tra ITA e JP, pagine set chiare, spiegazioni su tipologie di prodotto, contenuti che aiutano davvero chi compra. È la base per costruire authority e rendere il sito utile, non soltanto “presente”.

Gom Gom Cards punta a farlo in modo coerente con la cultura TCG: il collezionista vuole dettagli, chiarezza e un tono autentico. Vuole sapere cosa sta comprando e, allo stesso tempo, vuole sentirsi parte di un mondo. Le live TikTok rispondono proprio a questa seconda esigenza: sono un luogo di incontro prima che un canale di vendita.

Il valore della diretta: intrattenimento sì, ma anche servizio

C’è un aspetto spesso sottovalutato: in una live ben fatta non si vende soltanto, si fa servizio. Si risponde a domande (“Questo set è ITA o JP?”), si chiariscono dubbi (“Meglio buste o box?”), si spiega come proteggere le carte, si raccontano differenze tra espansioni. In altre parole, il live commerce funziona quando il contenuto è utile. Ed è uno dei motivi per cui molti osservatori lo descrivono come un’evoluzione del marketing digitale: la vendita diventa una conseguenza naturale dell’interazione.

Una nuova tappa per il collezionismo online in Italia

Il lancio di Gom Gom Cards arriva in un momento in cui il confine tra community e commercio è sempre più sottile. Con un catalogo orientato ai collezionisti, sealed e singole, edizioni ITA e JP, e soprattutto con la promessa di un’esperienza live che mette al centro lo “spacchettamento”, il progetto prova a distinguersi in un mercato dove l’offerta è ampia, ma non sempre raccontata in modo coinvolgente.

Per chi colleziona, alla fine, la domanda non è solo “cosa compro”, ma “che emozione ci costruisco sopra”. Gom Gom Cards sceglie di rispondere con un modello che unisce acquisto e narrazione, trasformando l’apertura di una busta in un momento pubblico e condiviso. E, nel mondo delle carte, questa è già una storia che merita attenzione.



