Giovani imprenditori al centro del confronto col mondo istituzionale: a Milano il dialogo sul futuro dell'impresa italiana

Si è svolta a Milano la prima edizione di “Giovani imprenditori crescono: prospettive e storie di successo”, un incontro–dibattito dedicato al confronto tra giovani imprenditori e rappresentanti delle istituzioni sul futuro dell’impresa italiana. L’iniziativa ha posto l’attenzione sulle esperienze concrete di chi opera oggi nel sistema produttivo, sulle difficoltà quotidiane e sulle opportunità di sviluppo in un contesto economico in continua trasformazione.

L’evento è stato promosso dall’imprenditore Nicolas Magnoli, fondatore del brand "King del Relax", realtà attiva nel settore dell’arredamento e specializzata nella produzione di materassi, divani e letti artigianali Made in Italy. A moderare il confronto è stato il giornalista Mediaset Marco Onnembo, che ha guidato il dibattito favorendo un dialogo diretto tra mondo imprenditoriale e istituzionale.

All’incontro hanno partecipato numerosi giovani imprenditori insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, tra cui il Senatore Francesco Silvestro, l’Onorevole Stefano Benigni e la Console onoraria del Kazakistan in Campania Valentina Mazza, oltre a esponenti del Consiglio regionale della Lombardia. Il dibattito si è concentrato sui temi legati allo sviluppo dell’impresa, al rapporto con le istituzioni, alle politiche di sostegno e alla necessità di creare un contesto più favorevole alla crescita e agli investimenti.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato di costruire un dialogo concreto tra pubblico e privato, mettendo in relazione chi ogni giorno crea valore, occupazione e innovazione e chi è chiamato a definire le regole del sistema produttivo. Un confronto ritenuto essenziale per ridurre le distanze, superare gli ostacoli burocratici e favorire percorsi di sviluppo sostenibili.

"È fondamentale creare occasioni di confronto reale tra giovani imprenditori e istituzioni, perché solo attraverso il dialogo e l’ascolto reciproco è possibile costruire un sistema più efficiente e attento alle esigenze di chi fa impresa" - È quanto affermato da Nicolas Magnoli.