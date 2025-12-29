Gli e-commerce e le startup più amate dal pubblico

29 dicembre 2025 a

a

a

Le statistiche parlano chiaro. L’e-commerce continua a crescere, con un incremento del 6% per quanto riguarda il comparto B2C e un fatturato destinato a superare i 62 miliardi (fonte: Osservatorio del Politecnico di Milano).

Numeri che non sorprendono e che raccontano di un consolidamento delle soluzioni digitali dopo il boom registrato durante l’emergenza Covid-19. Un’ascesa che avanza di pari passo all’affermazione di startup sempre più innovative. In un contesto come quello italiano dove la concorrenza è particolarmente agguerrita, anche a causa di una matrice globale e locale insieme, emergere non è semplice.

C’è però chi ci riesce, conquistando la fiducia del pubblico e diventando interprete dei suoi bisogni. Queste realtà sono state recentemente al centro dei Money Awards 2025, andati in scena il 27 novembre a Roma nell’esclusiva location del Radisson Blu Ghr Hotel, in una serata di gala condotta da Luca La Mesa. Scopriamo insieme qualcosa di più sulle aziende premiate nelle categorie “Migliori E-commerce” e “Migliori Startup Innovative”.

E-commerce: i trend delle aziende più di successo

La classifica migliori e-commerce ai Money Awards ha visto al primo posto Temu, piattaforma che si distingue per la capacità di coniugare prezzi contenuti e ampia scelta di prodotti. Si tratta di una delle app maggiormente scaricate negli ultimi anni, il cui punto di forza è mettere in contatto in maniera diretta consumatori e produttori, senza che sussistano intermediari come avviene di prassi nella vendita al dettaglio.

Anche la spedizione viene fatta dal produttore, senza che il marketplace si trovi a fare i conti con complesse (e costose) dinamiche logistiche. Temu racchiude, grazie alle sue stesse caratteristiche e a una solida stabilità finanziaria di lungo periodo, tutti i trend che rappresentano la chiave del successo per le piattaforme online: prezzi concorrenziali, personalizzazione, dinamiche improntate alla fiducia e al confronto, attenzione alla sostenibilità. A tutto ciò aggiunge una spiccata sicurezza nel trattamento dei pagamenti e dei dati personali, complice la collaborazione con l’agenzia di cybersecurity HackerOne, rinomata per aver risolto profittevolmente diverse situazioni di criticità.

Non può quindi stupire che la piattaforma si trovi in vetta alla classifica per gli e-commerce stilata dai Money Awards e votata dal pubblico.

L’innovazione si chiama startup

Il termine startup è da sempre sinonimo di impresa emergente e in quanto tale orientata all’innovazione. Un’azienda fatta di vision e talenti, volta alla creazione di nuovi servizi/prodotti.

Nella classifica migliori startup innovative dei Money Awards per il 2025 c’è una realtà che ha meritato il primo posto. Si tratta di Pack, startup che ha sviluppato una piattaforma HR all-in-one particolarmente all’avanguardia. Questo grazie alla capacità di integrare assessment digitali, percorsi personalizzati di sviluppo e skill mapping, a fronte di un uso pionieristico dell’intelligenza artificiale, che ha prodotto nuove funzionalità di rilievo.

L’HR è uno dei settori dove progettare nuove soluzioni non è semplice, proprio a causa dell’uso massivo dell’AI. Pack ha il merito di aver proposto un approccio intuitivo e concreto, e di averlo fatto in pochissimo tempo. L’azienda è infatti stata fondata nel 2022 e collabora con diverse realtà di spicco del panorama nazionale e internazionale, tra cui Leroy Merlin ed Edenred.

In un mondo dove l’innovazione è a prova di startup non stupisce il suo posizionamento al vertice della classifica dei Money Awards dedicata alle startup, complice la capacità di cavalcare e guidare il cambiamento come richiesto alle aziende emergenti, che poi sono il faro dell’economia.