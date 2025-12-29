Belmonte del Sannio, cittadinanza onoraria al prefetto Franca Tancredi e all'imprenditore Michele Maria Biallo

In estate erano state attribuite anche al cardinale Müller e al prof. Capalbo

Il Comune molisano di Belmonte del Sannio, nell’ambito dell’iniziativa avviata nei mesi scorsi “di legare, come sottolinea il sindaco Enrico Borrelli, il proprio nome e l’intera Comunità a figure di prestigio, nell’auspicio di creare una significativa valorizzazione del territorio, insieme ad una promozione culturale e un rafforzamento dell'identità locale”, annuncia il conferimento della Cittadinanza Onoraria a due personalità di altissimo rilievo.

Si tratta di Franca Tancredi, Prefetto della Repubblica, “eccellentissimo Servitore dello Stato che ha saputo sempre combinare valentia e cultura a valori umani e sociali agendo con integrità, empatia e desiderio di contribuire positivamente alla crescita delle comunità” e di Michele Maria Biallo, “ editore, imprenditore grafico di successo e con una notevole capacità nelle pubbliche relazioni, che ha coniugato l’antica arte della stampa ad una moderna visione d’impresa a favore di case reali, alti prelati e grandi aziende con i suoi stampati di pregio”.

La cerimonia di conferimento si svolgerà il 29 dicembre prossimo presso il locale Municipio. Lo stesso Comune di Belmonte del Sannio la scorsa estate, nel corso di una solenne celebrazione, aveva conferito la Cittadinanza Onoraria a Sua Eminenza il Cardinale Gerhard Ludwig Muller, “figura di riferimento spirituale e punto luce nel panorama della Chiesa Cattolica” e al Prof. Emerito Fausto Capalbo, “insigne accademico, economista e maestro di generazioni di allievi”.