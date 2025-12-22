Alma LED affianca Savills IM SGR e Barings nel finanziamento per l'acquisizione di un immobile direzionale a Milano Porta Nuova

22 dicembre 2025 a

Alma LED ha assistito Savills Investment Management Sgr, in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo immobiliare italiano riservato di tipo chiuso “NEOPOLIS”, investito e sottoscritto da una società del gruppo Barings, nell’ottenimento del finanziamento finalizzato all’acquisizione, da un primario investitore istituzionale, di un complesso immobiliare a uso uffici situato nel distretto direzionale di Milano Porta Nuova, nell’ambito di una strategia paneuropea value-add.

L’immobile, noto come Tazzoli 6, si sviluppa su una superficie lorda complessiva di circa 11.000 mq, articolata su sette piani fuori terra e due livelli interrati che ospitano circa 72 posti auto coperti, oltre a una corte interna privata. Attualmente parzialmente locato, l’asset presenta un significativo potenziale di riqualificazione volto alla trasformazione in un edificio direzionale di “Grado A”, con l’obiettivo di conseguire elevate credenziali ESG, tra cui almeno la certificazione di sostenibilità LEED Gold. Il finanziamento è stato erogato da Banca di Credito Cooperativo di Milano SC.

Alma LED ha assistito Barings e Savills Investment Management Sgr in tutti gli aspetti legali connessi al finanziamento dell’operazione, con un team composto dai partner Rocco Pugliese e Pasquale Mosella, affiancati dagli associate Andrea Di Gregorio e Federica Di Ridolfi. Il partner Francesco Di Bari si è occupato degli aspetti tax dell’operazione. Banca di Credito Cooperativo di Milano SC è stata assistita da La Scala Società tra Avvocati, con il partner Simone Bertolotti.