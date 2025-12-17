Energia fotovoltaica: la versatilità si affianca alla continuità, grazie allo storage

Dai parchi solari del Gruppo Enel ai sistemi di accumulo, ai progetti ibridi: il fotovoltaico diventa sempre più efficiente, affidabile e sostenibile. Ecco come

Luca De Lellis 17 dicembre 2025

Il fotovoltaico produce elettricità anche con il cielo velato, e può essere connesso alla rete elettrica oppure produrre energia alimentando una singola abitazione, o ancora, abbinato a batterie, garantisce disponibilità e continuità di energia anche quando il sole non c’è.

Grazie a monitoraggio remoto, previsioni meteo evolute e gestione intelligente della domanda di energia, il fotovoltaico mostra tutta la sua versatilità, adattandosi a diversi siti e profili di consumo.

Il fotovoltaico inoltre è una tecnologia modulare: si può partire dai pochi kW degli impianti domestici per arrivare a impianti su scala industriale, da decine e centinaia di MW. È il caso dell’impianto di Trino (Vercelli), dove il Gruppo Enel, ha realizzato il più grande parco solare del Nord Italia da circa 87 MW. I suoi 160.000 moduli bifacciali, che cioè convertono la luce da entrambi i lati, possono produrre fino a 130 GWh/anno: energia sufficiente per circa 47.000 famiglie, con l’emissione di 56.000 tonnellate di CO₂ evitata e 29 milioni di m³ di gas sostituiti ogni anno.

Si tratta inoltre di un impianto fortemente innovativo: sul sito – in precedenza sede di un impianto a gas, oggi smantellato - al parco solare si affianca un sistema di accumulo a batterie, BESS (Battery Energy Storage System) da 230 MW.

L’innovazione a Trino non è però solo tecnica: Enel infatti ha scelto, per realizzare il progetto, di dare alla comunità locale la possibilità di un concreto coinvolgimento: una parte del finanziamento è infatti arrivata dai cittadini con la campagna di crowdfunding “Scelta rinnovabile. Un caso di rigenerazione industriale, partecipazione locale e competitività del solare.

Nel settore del fotovoltaico sono numerose le iniziative del Gruppo Enel per rendere questa tecnologia ancora più robusta, versatile, resiliente.

A cominciare dalla ricerca sui tracker , i sistemi elettromeccanici di movimentazione dei pannelli, che aumentano la producibilità dei moduli garantendone l'esposizione ottimale e orientandoli come se fossero girasoli.

Con l’azienda, il Politecnico di Milano ha usato la galleria del vento per definire le “posizioni di difesa” dei pannelli in caso di vento forte: uno studio dettagliato, tenendo conto della direzione del vento, della conformazione del terreno e della disposizione degli impianti. L’obiettivo è duplice: più sicurezza degli impianti e più produzione, evitando arresti preventivi non necessari.

SOLARIS, invece, è un programma di ricerca dell’Agenzia Spaziale Europea cui partecipa anche il Gruppo. L’idea è portare in orbita pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, per beneficiare di una produzione quasi continua, trasmessa a terra in wireless, con l’obiettivo di un primo impianto dimostrativo, da 1 MW, entro il 2030.

Tra le iniziative di Enel per la sostenibilità va poi citato il progetto PIONEER , in partnership con Aeroporti di Roma. Allo scalo di Roma Fiumicino c’è il più grande impianto italiano di accumulo con batterie “second life”: si tratta di un impianto che aggrega oltre 700 pacchi batteria dismessi, provenienti da veicoli elettrici di varie case automobilistiche – e quindi di tipologie diverse – per una capacità totale di accumulo pari a 10 MWh.

L’integrazione con il parco fotovoltaico da 22 MW già realizzato lungo la pista 3 dell’aeroporto, con i suoi 55.000 moduli, permette la produzione e l’autoconsumo di 32 GWh annui. Le batterie si caricano quando la produzione solare eccede il fabbisogno, per poter poi intervenire nei picchi serali o su necessità, garantendo continuità del servizio in un’infrastruttura strategica, e riducendo le emissioni di CO2 nell’ambiente.

È un modello circolare (riuso di materiali), scalabile (architettura interoperabile con batterie di produttori diversi) e replicabile in altri contesti funzionali.

Dalle campagne del vercellese ai test in galleria del vento, fino all’idea del solare in orbita, il filo conduttore è sempre lo stesso: lavorare per un fotovoltaico competitivo, versatile (dall’impianto domestico al grande parco solare), in grado di garantire continuità di erogazione grazie all’integrazione con lo storage.