AMA più vicina ai cittadini: arrivano i Punti Ecologici Rionali

AMA rafforza la sua presenza nei territori. Da questo mese arrivano a Roma i Punti Ecologici Rionali, le nuove Ecoisole predisposte per offrire un servizio di raccolta dei rifiuti particolari ancora più vicino ai cittadini. Un intervento concreto che si inserisce nel lavoro già in corso nei quartieri e che risponde alla crescente attenzione verso il corretto conferimento dei materiali che non vanno nei cassonetti.

Le Ecoisole consentiranno di conferire olio vegetale esausto, vernici e bombolette spray, consumabili da stampa, farmaci scaduti, pile e batterie, abiti e tessili. Si tratta di materiali che richiedono trattamenti specifici e che ora potranno essere gestiti con maggiore continuità e il cittadino non dovrà attendere giornate dedicate.

Per questa fase sperimentale saranno operative due Ecoisole, attive dal lunedì al venerdì con un itinerario programmato nei quartieri di Roma est. La scelta di partire da questi territori, estesi e molto popolati, permetterà di testare un modello basato sulla prossimità del servizio, riduzione della distanza fisica tra il cittadino e il punto di raccolta. Queste nuove postazioni faciliteranno comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti, potranno contribuire a ridurre gli abbandoni e favoriranno un maggiore ordine urbano. L’esito della sperimentazione guiderà l’eventuale progressiva estensione dell’iniziativa ad altri municipi della città. La domanda di punti di conferimento più vicini, infatti, è trasversale in tutta Roma.

In alcune giornate sarà presente anche un corner “AMA Informa”, uno spazio itinerante dedicato all’ascolto e all’informazione sui servizi di igiene urbana, utile per chiarimenti sui materiali conferibili, per rispondere ai dubbi dei cittadini e per fornire supporto su segnalazioni ed esigenze del territorio.

AMA accompagnerà l’avvio del progetto con aggiornamenti costanti sui canali social e con una pagina dedicata su amaroma.it, dove i cittadini troveranno calendario, FAQ e indicazioni pratiche. Sarà uno spazio in continuo aggiornamento, pensato per informare con chiarezza e per seguire passo passo l’evoluzione delle attività. Lo slogan scelto per il lancio sintetizza lo spirito dell’iniziativa: “Le Ecoisole arrivano nel tuo quartiere. Un gesto semplice per una città pulita”.

“I Punti Ecologici Rionali rappresentano un ampliamento concreto dei servizi ambientali di prossimità: più vicini, più comodi, più presenti – dichiara il Presidente di AMA, Bruno Manzi -. Un tassello in più per una Roma più ordinata e partecipata, costruita anche grazie alla collaborazione quotidiana dei cittadini”.