Torna Cocktail Social Night: si parla di amore e di relazioni tossiche

14 dicembre 2025

Si rinnova l'appuntamento con "Cocktail Social Night – Armarsi È Disarmarsi”. Martedì 16 dicembre, dalle 19.30 alle 21.30 il Vib di via Frattina 126, ospiterà l'anteprima del nuovo spazio dedicato a “Le relazioni tossiche – Storie vere che diventano poesie”. Il format, che ha già registrato una precedente edizione fortunata, punta ora a diventare itinerante, con l’obiettivo di portare il tema in diverse città italiane attraverso incontri, letture e performance. La serata accenderà i riflettori sulle relazioni tossiche, attraverso interpretazioni tratte dai testi e dalle poesie di Vince Vivenzio, promotore dell’iniziativa insieme alla giornalista Lucilla La Puma e alla psicologa Antonella Elena Rossi, volto noto di Storie Italiane (Rai Uno). Nel parterre: Federica Torchetti (La Scuola Cattolica), Giorgia Faraoni (L’origine del mondo), Francesca Antonelli, Giusy Frallonardo (Viola come il mare, La luce nella masseria), Gaia Scodellaro (Equalizer 3), Pino Strabioli, Emanuela Tittocchia, attrice e conduttrice, che presenterà anche il suo nuovo libro, oltre ad altre personalità del mondo dello spettacolo.

Scrive la psicologa Antonella Elena Rossi nel suo libro “Sono qui per amore”: «L’amore ha mille nomi e potrei descriverveli tutti. Oggi però trovo il vero volto dell’amore in te. Un amore diverso. Talmente diverso che a volte non mi pare addirittura amore ma altro. Lo spirito è il demone che mi lega a te. Un tormentato vincolo che insieme cerco e subisco». Si tratta della lettera in cui l’autrice narra il rapporto tra una donna matura e un uomo

più giovane. Lo scritto sarà lo spunto per una interpretazione nell’ambito dell’evento.