Snaifun secondo sponsor di maglia dell'Atalanta

Snaifun, l’app di Snai che premia la cultura sportiva con news, quiz e pronostici, annuncia una nuova importante partnership con Atalanta Bergamasca Calcio.

A partire dalla sfida di oggi, sabato 13 dicembre – Atalanta-Cagliari, in programma alle 20.45 – Snaifun sarà secondo sponsor di maglia del club bergamasco e apparirà sulle maglie da gioco della Prima Squadra durante tutte le partite della Serie A Enilive e di Coppa Italia FrecciaRossa 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

“Snaifun nasce dall’idea che tutti gli appassionati di sport condividano una lingua comune, fatta di storie, passione e grandi imprese. Con questa partnership abbiamo deciso di legarci a un brand iconico, simbolo non solo di una città ma anche di un modo di pensare e vivere lo sport, fatto di sfide, lavoro quotidiano, appartenenza e visione” ha dichiarato Francesco Borsetti, Managing Director Snai “La collaborazione strategica con l’Atalanta ci permetterà di raccontare da vicino le emozioni del calcio con nuovi progetti e contenuti dedicati a una community trasversale, trasformando ogni momento sportivo in un’esperienza condivisa”.

“Siamo lieti di accogliere Snaifun quale nuovo secondo sponsor di maglia dell’Atalanta” dichiara Romano Zanforlin, Direttore Commerciale e Marketing Atalanta BC “Si tratta di un partner dinamico e innovativo, con il quale condividiamo la volontà di crescere e di affrontare con ambizione le sfide che ci attendono. Siamo certi che la partnership con Snaifun porterà valore reciproco e darà nuovo impulso alle attività che ci accompagneranno durante la stagione. Insieme vogliamo costruire un futuro che possa essere ricco di soddisfazioni per entrambi i brand. Tra gli obiettivi anche quello di far crescere sempre più la community atalantina”.

Snaifun sarà presente sui LED a bordocampo della New Balance Arena e al Centro Sportivo Bortolotti, la “casa dell’Atalanta”. Nel corso della stagione, la partnership darà vita, inoltre, a contenuti dedicati, contest e iniziative speciali pensate per avvicinare ancora di più i tifosi nerazzurri alla loro passione per la Dea.

La partnership si inserisce in un contesto di forte crescita per la società nerazzurra, una delle realtà più apprezzate nel panorama calcistico italiano, con una fanbase digitale in espansione: un club capace di coniugare risultati sportivi e solidità progettuale, come dimostrato dalla recente vittoria della UEFA Europa League 2023/2024 e dalla presenza ai vertici del ranking UEFA europeo.

La collaborazione tra Snaifun e Atalanta nasce dalla condivisione dei valori fondamentali dello sport – partecipazione, impegno, inclusione e appartenenza – elementi centrali tanto nell’identità del Club quanto nella missione di Snaifun, che ogni giorno promuove un intrattenimento responsabile e un approccio attivo alla cultura sportiva.