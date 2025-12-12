Dalla boxe alla Mma, via alla prima edizione di King of the ring

12 dicembre 2025 a

Due giorni dedicati allo sport da combattimento. Protagonisti i professionisti più famosi accanto agli atleti dilettanti, ai ragazzi e ai più piccoli con la passione per Kickboxing, Muay Thai, Boxe Grappling, MMA, Karate, Kick Striking. Il 13 e il 14 dicembre, presso la Palestra Comunale di via Po, Guidonia Montecelio, si svolge la prima edizione di "King of the ring": dalla boxe alla Mma tutto in un unico evento, con i campioni mondiali che interverranno da tutta Europa. Sabato 13 dicembre appuntamento col Galà. Inizio match ore 16 con incontri preliminari di Kickboxing, Boxe, K1, MMA nei quali si scontrano atleti provenienti da tutta Italia e si contendono i match con i titoli in palio. Quest'anno verrà assegnato il titolo mondiale King of The Ring. Alle 20 inizia la card principale con la sfida tra Italia e Francia. Domenica 14 la gara sarà dedicata agli amatori adulti.

" King of the ring" è la novità di quest'anno – dichiara Umberto Lucci, presidente e fondatore di Extreme Top Fighters – l’appuntamento ha sostituito la Christmas cup giunta alla 4a dizione nel 2024. La mia missione, come fondatore di Etf – prosegue Lucci - è quella di dare lustro agli sport da combattimento, ma soprattutto offrire un’opportunità alle ragazze e ai ragazzi che hanno la voglia di emergere e farsi strada in discipline durissime, ma profondamente appaganti, quali sono gli sport da combattimento. Il tutto valorizzando sempre chi merita e si impegna sinceramente, senza alcuna distinzione di sesso, età o provenienza sociale".

Tra gli italiani in gara: Riccardo Francesconi di Fonte Nuova, già vincitore di vari match nazionali che sfida il campione francese in un match sui 3 round; Umberto Lucci di Guidonia, sfida il francese Bilal Zapetti per la corona mondiale di Full contact wpkc. La manifestazione è organizzata da Etf (Extreme Top fighters) ente che si occupa della promozione di sport da combattimento e arti marziali, con la partecipazione di Wpkc e Imtka, importanti realtà mondiali degli sport da combattimento. Nata nel 2016 dall'idea di Umberto Lucci, ex campione del mondo di Kickboxing, Etf ha come missione principale quella di dare spazio agli atleti dilettanti, ragazzi, bambini, non professionisti. Eventi di punta dell'organizzazione sono il Revenge Fighting Campionship dove si giocano i titoli maggiori anche con match professionisti. Le finali assolute di fine stagione attirano solitamente 500 atleti partecipanti dall'Italia e dall'estero. L'evento potrà essere seguito in diretta presso la Palestra Comunale di Guidonia e in streaming su Primezone.it il 13 dicembre dalle ore 17.