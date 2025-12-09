Malagò sindaco di Roma? "Oggi totalmente impegnato su Milano-Cortina"

Foto: Ansa

Francesco Fredella 09 dicembre 2025

"Oggi mancano 56 giorni a Milano-Cortina, qualcuno é in preda al panico. Ma io sono sereno, ogni giorno che manca serve moltissimo", dice Malagò. "Fino al 6 febbraio, quando ci sarà la cerimonia inaugurale, c'é un viaggio della fiaccola: 12 mila chilometri. In 60 città la fiaccola dormirà la sera, tantissimi sportivi giganti del passato - continua - Siamo partiti con un trio dallo Stadio dei Marmi e continuiamo sul territorio. La fiamma passerà in tutti i siti Unesco italiani".



"Da una parte mi fa sorridere la domanda. Non so perché nascano queste voci". Giovanni Malagò risponde così alle domande in diretta su Rtl 102.5 in 'Non Stop News' sull'ipotesi di una futura candidatura a sindaco di Roma. E aggiunge: "Oggi sono totalmente impegnato su questa partita delle Olimpiadi". "A parte che faccio l'imprenditore, se un giorno" ci si dovesse dedicare ad altro "magari si fa un ragionamento anche su altri ruoli".



Mancano poco meno di due mesi all'inizio delle Olimpiadi invernali. Il calendario delle inaugurazioni è già definito. "La cerimonia inaugurale rimarrà una pietra miliare dello stadio Meazza di Milano, 15 giorni dopo nell'Arena di Verona la cerimonia di chiusura. Poi l'apertura delle paralimpiadi sempre a Verona, e la cerimonia di chiusura delle paralimpiadi a Cortina. Le manifestazioni di inaugurazioni sono quattro", spiega ancora Malagò.