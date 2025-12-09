Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision – L'evento Luiss e Zest
Il prossimo 10 dicembre 2025, la prestigiosa Sala delle Colonne del Campus Luiss di Viale Pola ospiterà “Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”, l’evento organizzato da Luiss Guido Carli e Zest dedicato alla trasformazione dell’economia dual use e al ruolo dell’innovazione nella sicurezza nazionale, nell’industria e nella Pubblica Amministrazione.
La giornata si aprirà alle 9:30 con la registrazione degli ospiti e un welcome coffee, dando avvio a un programma denso di interventi istituzionali, confronti tra esperti e momenti di approfondimento su tecnologie strategiche e scenari di sicurezza.
“Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”
Luiss - Zest
10 dicembre 2025
Sala delle Colonne, Campus Luiss Viale Pola 12, Roma
9:30 Registrazione Ospiti e Welcome Coffee
10:00 Saluti Istituzionali
Maria Isabella Leone, Maire Chair in Open Innovation & Sustainability, Membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana”, Luiss Guido Carli
Marco Gay, Presidente Esecutivo, Zest
10:30 Trialogo di Scenario
Marcello Cardona, Prefetto, Ministero dell’Interno
Ivano Gabrielli, Direttore Servizio Polizia Postale, Polizia di Stato
Alessandro Massa, Chief Technology & Innovation Officer, Leonardo Cyber & Security
11:00 Tavola Rotonda: “Il ruolo dell’Innovazione nella Dual Use Economy per la trasformazione competitiva dell’industria, della Pubblica Amministrazione e della sicurezza nazionale”
Niccolò Chierroni, CEO, Blackshape Aircraft
Paolo Murri, Head of Business Development e Open Innovation, TIM
Diego Padovan, CEO, Cylock
Annalisa Quagliata, Global Privacy, AI & Cybersecurity Lawyer, IBM Italia
Gabriele Ronchini, CEO, Zest Investments
11:30 Keynote Speech
Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, Ministero dell’interno
11:40 Tavola Rotonda: “AI e superiorità informativa: proteggere infrastrutture e domini marittimo-terrestre-spaziale nell’economia dual use”
Michele Festuccia, Direttore Ingegneria di Offerta, Cisco Italia
Giuseppe Perrone, Partner, AI & Data Italy Leader, EY
Daniela Pistoia, Chief Scientist Office, ELT Group
Elisa Villata, Engineer and Head of Business Development, Starview
12:05 Kick-Off Presentation: “Publica.AI – Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”
Antonella Zullo, CEO, Zest Innovation
12:20 Conclusioni
Luigi Capello, CEO & Founder, Zest
12:30 Networking Lunch
Modera
Giulio Busulini, Advisor, Zest