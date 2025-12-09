Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision – L'evento Luiss e Zest

09 dicembre 2025 a

Il prossimo 10 dicembre 2025, la prestigiosa Sala delle Colonne del Campus Luiss di Viale Pola ospiterà “Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”, l’evento organizzato da Luiss Guido Carli e Zest dedicato alla trasformazione dell’economia dual use e al ruolo dell’innovazione nella sicurezza nazionale, nell’industria e nella Pubblica Amministrazione.

La giornata si aprirà alle 9:30 con la registrazione degli ospiti e un welcome coffee, dando avvio a un programma denso di interventi istituzionali, confronti tra esperti e momenti di approfondimento su tecnologie strategiche e scenari di sicurezza.

“Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”

Luiss - Zest

10 dicembre 2025

Sala delle Colonne, Campus Luiss Viale Pola 12, Roma

9:30 Registrazione Ospiti e Welcome Coffee

10:00 Saluti Istituzionali

Maria Isabella Leone, Maire Chair in Open Innovation & Sustainability, Membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca in Strategic Change “Franco Fontana”, Luiss Guido Carli

Marco Gay, Presidente Esecutivo, Zest

10:30 Trialogo di Scenario

Marcello Cardona, Prefetto, Ministero dell’Interno

Ivano Gabrielli, Direttore Servizio Polizia Postale, Polizia di Stato

Alessandro Massa, Chief Technology & Innovation Officer, Leonardo Cyber & Security

11:00 Tavola Rotonda: “Il ruolo dell’Innovazione nella Dual Use Economy per la trasformazione competitiva dell’industria, della Pubblica Amministrazione e della sicurezza nazionale”

Niccolò Chierroni, CEO, Blackshape Aircraft

Paolo Murri, Head of Business Development e Open Innovation, TIM

Diego Padovan, CEO, Cylock

Annalisa Quagliata, Global Privacy, AI & Cybersecurity Lawyer, IBM Italia

Gabriele Ronchini, CEO, Zest Investments

11:30 Keynote Speech

Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, Ministero dell’interno

11:40 Tavola Rotonda: “AI e superiorità informativa: proteggere infrastrutture e domini marittimo-terrestre-spaziale nell’economia dual use”

Michele Festuccia, Direttore Ingegneria di Offerta, Cisco Italia

Giuseppe Perrone, Partner, AI & Data Italy Leader, EY

Daniela Pistoia, Chief Scientist Office, ELT Group

Elisa Villata, Engineer and Head of Business Development, Starview

12:05 Kick-Off Presentation: “Publica.AI – Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”

Antonella Zullo, CEO, Zest Innovation

12:20 Conclusioni

Luigi Capello, CEO & Founder, Zest

12:30 Networking Lunch

Modera

Giulio Busulini, Advisor, Zest