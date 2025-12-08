Mercato immobiliare, da Roma agli Emirati: la storia di Fabrizio Longo

Luca Rossignoli 08 dicembre 2025 a

Da Roma a Dubai, quella di Fabrizio Longo non è semplicemente la storia di un trasferimento o di una carriera nel real estate. È la storia di un investitore italiano che ha scelto di investire il proprio capitale e la propria credibilità al servizio di chi vuole entrare nel mercato immobiliare degli Emirati Arabi con consapevolezza e sicurezza.

Arrivato a Dubai come investitore, Fabrizio Longo ha presto compreso che il vero valore del mattone, in questo contesto, non è solo nella compravendita, ma nella fiducia. Fiducia che nasce da relazioni solide, da una conoscenza capillare del territorio e dalla capacità di accompagnare il cliente in ogni fase del percorso.

Oggi Fabrizio Longo è considerato uno dei broker italiani più apprezzati a Dubai, grazie a un approccio umano, diretto e profondamente orientato alle esigenze reali di chi sceglie di investire negli Emirati.

Il progetto AMRA: la scommessa di Fabrizio Longo su Umm Al Quwain

Negli ultimi mesi, Fabrizio Longo è stato in prima linea nel lancio di un progetto immobiliare esclusivo firmato Citi Developers, realtà attiva da oltre dieci anni nel Medio Oriente. Il progetto, presentato ufficialmente a Dubai il 12 dicembre, sorgerà a Umm Al Quwain, emirato emergente a circa 45 minuti da Dubai, sempre più osservato dagli investitori internazionali.

Qui nascerà AMRA, un complesso residenziale che punta a ridefinire gli standard del living di lusso nella regione. Il progetto prevede servizi da vero resort: tre ristoranti, tre beach club differenti, spiaggia privata e un mare cristallino che fa da cornice a un’esperienza abitativa pensata per chi cerca esclusività, comfort e un alto potenziale di rivalutazione dell’investimento.

L’area scelta per AMRA non è casuale. A soli 15 minuti sorgerà infatti il futuro casinò firmato Wynn, destinato a diventare il più grande del mondo, con apertura prevista per la fine del 2027. Le proiezioni parlano chiaro: il flusso turistico, stimato oggi in circa 1,5 milioni di visitatori all’anno, potrebbe superare i 4 milioni nei prossimi anni.

Per investitori e acquirenti questo si traduce in un impatto diretto e potente sul valore degli immobili. Ed è proprio qui che entra in gioco la capacità di lettura del mercato di un professionista come Fabrizio Longo: intercettare le opportunità prima che diventino evidenti a tutti, guidando i clienti verso scelte con un potenziale di crescita nel medio-lungo periodo.