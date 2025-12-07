Il Sottosegretario Mazzi: "La cucina italiana patrimonio Unesco? Saremmo il primo Paese al mondo"

Foto: Ansa

Francesco Fredella 07 dicembre 2025 a

"Se dovessimo ottenerlo sarebbe la prima cucina al mondo ad ottenere il riconoscimento a patrimonio dell'Unesco siamo il primo Paese al mondo ad avere più riconoscimenti". Lo dice Gianmarco Mazzi a "L'indignato speciale" su RTL102.5. Il prossimo 10 dicembre, alle 10, arriverà il verdetto dall'India e si saprà se l'Italia otterrà la candidatura. "La candidatura della cucina italiana candida il rito collettivo ed il cibo diventa identitario. Questa candidatura, se arriverà il 10 dicembre alle 10, impatta su settore agroalimentare italiano che vale 700 miliardi di euro", continua Mazzi a RTL 102.5. "Questo riconoscimento darebbe un booster di orgoglio e strumento di tutela dei nostri produttori", conclude.

"Se arriva il verdetto il Mondo finalmente ha capito cosa significa la cucina italiana", tuona lo chef Bottura al telefono a L'indignato speciale. "La cucina italiana é memoria, cultura, un modo di stare insieme", continua. Bottura e Cannavacciuolo insieme: una notizia annunciata in diretta a L'indignato speciale. I due chef prepareranno un piatto a quattro mani.