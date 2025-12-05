Negli Istituti Penali per i Minorenni arriva il corso per esperti cyber

Una seconda possibilità. Un futuro diverso può iniziare già dentro un istituto penitenziario per tutti quei ragazzi che hanno infranto la legge e possono riscattarsi

ROMA – Una seconda possibilità. Un futuro diverso può iniziare già dentro un istituto penitenziario per tutti quei ragazzi che hanno infranto la legge e possono riscattarsi.

E’ questo lo spirito del protocollo d’intesa siglato, al Ministero di Grazia e Giustizia, tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, la Cyber Security Foundation promotrice del progetto e la Camera Penale di Roma.

L’accordo punta a portare la cultura cibernetica negli istituti penali per minorenni e ad attivare percorsi di certificazione tecnica nell’ambito della sicurezza informatica. Torna alla memoria la storia emblematica di Luigi Celeste, il ragazzo che venne condannato nel 2008 per aver ucciso il padre dopo una storia di violenza domestica e diventato oggi uno dei massimi esperti di cyber sicurezza di successo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ripensare il rapporto tra i ragazzi detenuti e le tecnologie digitali, puntando su consapevolezza, responsabilità e competenze.

La cybersicurezza viene intesa come una nuova forma di alfabetizzazione: diffondere cultura della sicurezza nelle carceri minorili, sensibilizzare sui rischi legati all’uso del digitale, fornire strumenti e formazione per promuovere comportamenti corretti online, prevenire fenomeni come cyberbullismo, pedopornografia e furto d’identità, sviluppare competenze digitali trasversali e orientare i giovani verso percorsi specialistici nel campo della Cyber Sicurezza. Percorsi che oggi più che mai rappresentano anche una porta d’ingresso nel mondo del lavoro.

Il nuovo protocollo frutto di un importante lavoro di condivisione- dichiara il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari– porta nelle carceri minorili un percorso educativo legato alla tecnologia che contribuisce a contrastare la recidiva; offrendo ai ragazzi opportunità professionali concrete grazie alle certificazioni rilasciate. Non ci stanchiamo di ripeterlo: il percorso in carcere serve quando rieduca davvero.

Per questo accanto alla pena vogliamo formare i ragazzi dando loro competenze spendibili nel mondo del lavoro. Una rieducazione concreta: imparano un mestiere, maturano responsabilità e acquisiscono gli strumenti per non tornare a delinquere”. Ha usato l’immagine di una medaglia con due facce il Sottosegretario: “Una è la sicurezza e l’altra è saper rieducare con programmi veri. Vogliamo investire in questi percorsi di riscatto che sono anche un messaggio per la comunità esterna”.

Ostellari ha parlato anche del tema del sovraffollamento che pure incide nelle attività trattamentali che devono avere spazi adeguati e ha parlato dei “nuovi istituti di Lecce, L’Aquila e a breve Rovigo”. L’avvocato penalista Gaetano Scalise, già presidente della Camera Penale di Roma, intervenendo alla firma del protocollo d’Intesa ha ricordato che il progetto “nato dalla grande intuizione di Marco Gabriele Proietti”, presidente della Cyber Security Foundation “è a costo zero per lo Stato, nessuna spesa per PC e certificazioni”.

Il progetto prenderà avvio dall’Istituto Penale per i Minorenni de L’Aquila da gennaio 2026, nel corso del protocollo, verrà progressivamente esteso agli istituti di Nisida, Palermo Malaspina e Milano Beccaria, con la prospettiva – grazie anche al coinvolgimento della Camera Penale di Roma – di una successiva estensione su scala nazionale. Per ciascuno dei quattro istituti, la Cyber Security Foundation, tra le promotrici del progetto, si impegna a donare 15 personal computer e a mettere a disposizione 15 percorsi di certificazione professionale per ogni classe coinvolta, portando dentro il carcere strumenti concreti di studio e lavoro.

“Con questo protocollo la Cyber Security Foundation mette a disposizione del Dipartimento un patrimonio di competenze tecniche e percorsi di certificazione strutturati. È un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore su un terreno, quello della cybersicurezza, che riguarda sia la tutela delle persone sia la competitività del Paese. Lavorare sulla cultura cibernetica negli istituti penali per minorenni significa accrescere la consapevolezza nell’uso del digitale e aprire, al tempo stesso, concrete prospettive professionali in un settore strategico”, ha sottolineato Marco Gabriele Proietti, fondatore e presidente della Cyber Security Foundation.

Partner del progetto è Fortinet. Il Vice presidente Massimo Palermo ha ricordato il gap per cui “9 aziende su 10 nel 2024 hanno avuto una violazione cyber e nel 54% dei casi è stato dovuto mancanza di competenze”.

Pasquale De Rinaldis, della Cyber Security Foundation, ha spiegato che il corso si articolerà in “sessioni formative di 200 ore, strutturate su 3 moduli, con una piattaforma ad hoc. Doniamo a ogni istinto penale i PC che saranno usati solo per quello scopo”.

Antonio Sangermano, Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ha ricordato quindi che i “minori (detenuti) rappresentano un mondo ontologicamente diverso dai maggiorenni e spesso sono da educare non da rieducare. Educarli alla cyber vuol dire insegnare loro la legalità e, nel percorso di detenzione, la sicurezza e il trattamento vanno insieme”. “Fuori dagli istituti penitenziari i ragazzi detenuti potranno trasformare queste conoscenze nel loro futuro di domani”, ha sottolineato il Presidente della Cyber Security Foundation, Marco Gabriele Proietti.