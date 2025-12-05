La collaborazione tra Messico e Italia celebrata a Roma con il Premio d'Eccellenza

05 dicembre 2025 a

La Camera di Commercio del Messico in Italia in collaborazione con l’Ambasciata del Messico in Italia ha presentato la Seconda Edizione del Premio d’Eccellenza México Italia 2025, un’iniziativa che si propone di valorizzare le eccellenze imprenditoriali e culturali che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Messico. La cerimonia si è tenuta anche quest’anno presso l'Hotel St. Regis di Roma, nel suggestivo Gran Salone delle Feste, e vi hanno partecipato rappresentanti istituzionali, imprenditoriali e culturali di entrambi i Paesi.

Il Premio Finanza è stato assegnato a Howden Group, i rappresentanti Maurizio Pasca e Andrea Pozzi sono stati premiati da Leonardo Donato editore di Fortune. Il Premio Espansione Commerciale: dedicato a chi ha rafforzato le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi, assegnato per il 2025 ad Alpha Yacht. Per la Partnership Italo-Messicana, premio riservato a collaborazioni internazionali esemplari, riconoscimento per GPI nella persona di Fernando Estrada, premiato dall’ambasciatore Genaro Lozano. Per la partnership Italo Messicana, sezione Moda: l'Accademia di Costume e Moda di Roma e il Cedim Moda e Design di Monterrey, premiate per il loro ruolo pionieristico nel connettere creatività e formazione internazionale, ma soprattutto per la grande passione e tenacia nel supporto dei giovani, educandoli all’interscambio culturale. Parternship Italo Messicana sezione Design: Giovanni Ranieri – Diego Borrel – Emilia Petruccelli, Premio Arte e Cultura Messico sezione Cinema al regista Jesus Garces Lambert, autore di opere di straordinaria profondità emotiva e potenza visiva. Lambert è stato felice di essere premiato da Kathrin Eller, nota produttrice cinematografica che riconosce il grande livello del cinema messicano. Premio Arte e Cultura Messico Alta Professionalità alla Chef Diana Beltran, vera interprete della gastronomia messicana. Premio Terzo Settore/Sociale Messico alla Presidente Forum for Women Entrepreneurs Lia Bijnsdorp, punto di riferimento internazionale per l’imprenditoria femminile, premiata da Miss Mondo Italia, Lucrezia Mangilli, testimonial della campagna internazionale per i diritti sulle donne “Il Mio Corpo è un Tempio”.

L’evento è stato condotto dalla giornalista di Rai 1 Eleonora Daniele, che ha guidato il pubblico attraverso le varie fasi della cerimonia. Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato l’arrivo sul palco della Signora Anna Fendi, accolta da una standing ovation. Nel consegnare il premio a Lupo Lanzara e Furio Francini dell’Accademia di Costume e Moda di Roma, ha emozionato il pubblico ed i premiati ricordando la stima e l’affetto verso le fondatrici, Rosana e Fiammetta, rendendo l’atmosfera intensa, quasi familiare.