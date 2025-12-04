Plenitude firma con ACEA l'accordo per l'acquisizione di ACEA Energia

04 dicembre 2025 a

a

a

Plenitude e ACEA S.p.A. hanno firmato un accordo vincolante per l’acquisizione da parte di Plenitude del 100% del capitale di ACEA Energia, società attiva nel mercato retail dell’energia e interamente controllata dal Gruppo ACEA. L’operazione include anche la partecipazione del 50% del capitale sociale di Umbria Energy S.p.A.

Al perfezionamento dell’operazione Plenitude corrisponderà ad ACEA 460 milioni di euro oltre al riconoscimento della cassa netta normalizzata fino a 127 milioni di euro per un ammontare complessivo fino a 587 milioni di euro. Tale corrispettivo sarà soggetto a meccanismi di aggiustamento standard per questo tipo di operazioni (e.g. ticking fee e leakage).

Inoltre, l’accordo prevede una potenziale componente di prezzo aggiuntiva fino a 100 milioni di euro, che sarà riconosciuta ad ACEA sulla base di taluni obiettivi di performance da rilevare alla data del 30 giugno 2027. Il perfezionamento dell’operazione, atteso entro giugno 2026, è subordinato, all’autorizzazione delle Autorità competenti.

Grazie a questa acquisizione, Plenitude integrerà nel proprio portafoglio oltre 1,4 milioni di clienti retail in Italia, superando così gli 11 milioni di clienti complessivi in Europa e anticipando di due anni il target di base clienti previsto per il 2028.

Per il Gruppo ACEA, l’operazione consente di consolidare la crescente focalizzazione sulle attività a forte connotazione infrastrutturale, in linea con la strategia delineata dal Piano Industriale.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questo accordo; rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita. L’unione delle competenze di Plenitude e Acea Energia genererà sinergie significative, sostenute dalla fiducia dei clienti nella nostra visione”.

«L’operazione ci consentirà di reinvestire in infrastrutture, innovazione e sostenibilità e nello sviluppo dei business regolati, generando un impatto positivo sulla crescita e sui risultati di Gruppo – ha dichiarato Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di Acea - Desidero ringraziare tutte le persone di ACEA Energia per il loro contributo e la professionalità dimostrata in questi anni. Il valore riconosciuto all’operazione è anche il risultato del loro impegno.»

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa, con attualmente 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di oltre 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.