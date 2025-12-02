Pneumatici all season: le cose più importanti da sapere

02 dicembre 2025 a

Quando ci si trova ad acquistare gli pneumatici per la propria auto si prendono in considerazione diversi fattori, fra cui il prezzo e la durata, ma quello indubbiamente più importante è la sicurezza che possono garantire in ogni condizione di guida, assicurando stabilità, aderenza e spazi di frenata ottimali.

Le proposte sul mercato sono davvero numerose perché sono molti gli operatori del settore. Essenzialmente, possiamo suddividere le varie proposte in tre categorie principali: pneumatici estivi, pneumatici invernali e pneumatici all season . Questi ultimi, come si può notare da molti articoli presenti in Rete, stanno diventando sempre più popolari tra gli automobilisti europei.

Pneumatici all season (4 stagioni): un mercato in crescita

Un interessante articolo pubblicato sul sito di Moveo (L’uso degli pneumatici “all season” e l’impatto del cambiamento climatico sull’automotive) mette in luce che il crescente interesse per le gomme 4 stagioni è in parte legato al cambiamento climatico che ha portato a inverni meno rigidi e a una maggiore variabilità meteorologica.

Ma il progressivo cambiamento delle condizioni climatiche non è la sola ragione che ha portato molti automobilisti a scegliere gli pneumatici all season (noti anche come multistagionali o all weather). Tra le motivazioni ci sono anche la comodità e la praticità: infatti, non dover cambiare pneumatici due volte l’anno (da estivi a invernali e viceversa) semplifica molto la vita degli automobilisti e riduce i costi e i tempi di gestione (montaggio/smontaggio ed eventuale stoccaggio stagionale).

Dato il crescente interesse per questa tipologia di gomme, cerchiamo di conoscerne le principali caratteristiche.

Pneumatici all season: di cosa si tratta esattamente?

Gli pneumatici all season sono una soluzione “ibrida” che combina le caratteristiche salienti dei modelli estivi e invernali, offrendo prestazioni affidabili nel corso di tutto l’anno.

La particolare mescola di questi pneumatici, infatti, mantiene una flessibilità che è sufficiente per un’aderenza adeguata al manto stradale e, al tempo stesso, hanno una resistenza sufficiente a sopportare le temperature più alte del periodo estivo.

Inoltre, il design del battistrada è concepito in modo tale da favorire la dispersione dell’acqua, aumentare la stabilità sul bagnato e in caso di neve leggera.

Quando scegliere gli pneumatici all season?

Come accennato, la comodità e la praticità degli pneumatici all season è fuori discussione perché si tratta di un’opzione che evita i due cambi stagionali semplificando di conseguenza il passaggio dalla stagione invernale a quella estiva e viceversa. Tuttavia, è corretto precisarlo, si tratta di una soluzione che possiamo definire di compromesso ed è opportuno che l’automobilista valuti con la dovuta attenzione le proprie modalità di guida.

Gli pneumatici 4 stagioni standard (marcati con la sigla M+S, ovvero Mud and Snow, fango e neve) sono una buona soluzione quando l’automobilista guida per la maggior parte dell’anno su strade urbane, in zone dal clima mite, dove le nevicate sono un’evenienza molto rara.

Se, invece, una buona parte dei chilometri percorsi avviene su strade di montagna, si dovrebbero considerare gli pneumatici all season ad alte prestazioni, ovvero quelli marcati non solo con la sigla M+S, ma anche con 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), un disegno che raffigura una montagna con tre cime e un fiocco di neve. Questi pneumatici, infatti, hanno superato severi test su neve e ghiaccio e offrono prestazioni superiori.

Tuttavia, per chi viaggia prevalentemente in zone in cui il clima è molto rigido e in cui le condizioni meteo estreme sono comuni, la soluzione più adeguata è quella delle gomme invernali.