BF all'evento "Una Università per il Mondo: il futuro dell'Università Cattolica"

Si è tenuto il 25 novembre a Londra l’evento “Una Università per il Mondo: il futuro dell’Università Cattolica”, dedicato alla presentazione delle linee di azione del Piano Strategico 2026 – 2028 dell’Università Cattolica e organizzato dal Comitato Internazionale Alumni UCSC – Londra.

L’incontro ha visto la partecipazione di Federico Vecchioni, Presidente Esecutivo di BF Spa e Amministratore Delegato di BF International, in qualità di ospite e illustre londinese di adozione, e del Prof. Marco Allena, Preside Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica.

Federico Vecchioni ha raccontato l’esperienza di BF, che oggi rappresenta il principale Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa, e il percorso di internazionalizzazione della società. «Questo invito è davvero gradito – esordisce Vecchioni – perché il legame con l’Università Cattolica è una ‘alleanza naturale’, abbiamo dei progetti di collaborazione ma anche qualcosa di più profondo e valoriale che ci lega, l’aggettivo “cattolica”».

Uno dei temi affrontati durante l’evento è stato il progetto BFuture Farm – model farm tecnologicamente avanzate che integrano una piattaforma agricola all’avanguardia e un ecosistema completo, creato per supportare la sicurezza alimentare e lo sviluppo socioeconomico delle comunità – sviluppate da BF attraverso la controllata BF International in paesi, ad oggi, africani, come Ghana, Senegal e Repubblica del Congo.

Il Presidente Vecchioni ha sottolineato l’importanza e il ruolo ricoperto dalla formazione per il Gruppo BF e in particolare nel progetto BFuture Farm, come dimostrato dal campus del Gruppo a Jolanda di Savoia (FE), che prepara ogni anno 500 ragazze e ragazzi a lavorare nel settore agricolo. Nel contesto del progetto BFuture Farm – grazie alle attività della controllata BF Educational – vengono erogati percorsi di formazione agronomica di base, moduli di formazione avanzati e percorsi di formazione complementare destinati alle diverse professionalità delle comunità che si svolgono sia in Italia sia localmente nelle model farm. «Con il progetto BFuture Farm – ha affermato Vecchioni – stiamo costruendo un nuovo modello integrato di agricoltura in cui il trasferimento di know how e la formazione hanno un ruolo centrale. Soprattutto oggi, è necessario rimanere radicati alle proprie radici per riconoscere e far emergere l’identità. I nostri professionisti con caparbietà e determinazione si muovono per diverse aree del mondo, consapevoli di quanto appreso anche a livello valoriale e in questo vediamo una profonda affinità con l’approccio portato avanti dall’Università Cattolica».

«Sono molto lieto di essere qui con voi questa sera – esordisce il Preside Allena – e mi piace ricordare che il primo evento rivolto agli ex studenti qui a Londra, era stato promosso proprio dall’attuale Rettore, la Prof.ssa Elena Beccalli che nel 2018, ancora Preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, aveva intercettato il potenziale del network Alumni, soprattutto nelle materie economico - finanziarie».

Il Preside descrive così l’importanza di mantenere il legame e di continuare a coinvolgere chi ha fatto una esperienza di studi in Università Cattolica “Ambasciatrici e Ambasciatori dell’Ateneo nel mondo”, sia in ottica di scambio intergenerazionale sia per una visione diretta in tanti contesti professionali differenti. «Il nostro Ateneo – sottolinea – con le sue 12 Facoltà abbraccia tutti i rami del sapere e voi qui ne siete un esempio».

Ringraziando il Dott. Vecchioni, il Preside Allena afferma come la storia di BF non sia fatta solo di numeri e business ma abbia spaziato dall’agricoltura alla finanza, dalla geopolitica alla spiritualità, all’umanesimo: «quella multidisciplinarietà che contraddistingue l’Università Cattolica che riesce a collegare materie differenti proprio per la forte identità che la contraddistingue e voi ne siete davvero un esempio!».

In conclusione, la Alumna Tibisay Morgandi, Referente del Comitato Internazionale Alumni UCSC – Londra, Professoressa di Diritto Internazionale dell’energia alla Queen Mary University, commenta come il progetto di BF sia una ‘storia d’eccellenza’ così come la storia centenaria dell’Università Cattolica, di cui tutti gli Alumni sono testimoni e protagonisti: «Ringrazio il Preside Allena per essere venuto a trovarci e il Dott. Vecchioni per questa testimonianza forte, che incoraggia tutti noi a continuare su questa cammino di eccellenza».

Con più di 100 presenti l’evento si è concluso con l’obiettivo di continuare a fare crescere il Comitato Internazionale Alumni UCSC – Londra, e supportare l’Ateneo in attività di formazione, orientamento e soprattutto di internazionalizzazione.