C.Art.One, Apogeo Group presenta B.ZARRO: quando il packaging diventa opera

C.Art.One© nasce da una visione chiara: fare dell’incontro tra arte e impresa un binomio strategico, capace di generare innovazione culturale, valore condiviso e nuove forme di sostenibilità. Apogeo Group, realtà multidisciplinare, Società Benefit dal 2023 e azienda certificata B Corp, integra comunicazione, produzione industriale e best practices, sviluppando modelli di collaborazione in cui creatività e impresa operano in sinergia per generare valore congiunto e visioni evolutive.

Per la prima edizione del progetto, Apogeo invita B.ZARRO, artista romano attivo dal 1999. Gianluca Marziani ha scritto di lui che “non lo circoscrivi facilmente per natura, ti scappa tra le mani […] prende strade improvvise, mai improvvisate”, sottolineando una ricerca mobile, indisciplinata e sempre in evoluzione. Nell’ultimo decennio il suo lavoro si concentra sui materiali di recupero, soprattutto cartoni e supporti trovati nell’ambiente urbano: “Nei cartoni buttati dai negozi c’è un’energia assunta nel tempo”, racconta l’artista. È una materia povera ma carica di memoria, segno tangibile dell’iper-consumo contemporaneo.

Con C.Art.One©, Apogeo trasforma il packaging da semplice contenitore a contenuto, da scarto a vettore estetico: un materiale che viaggia, entra negli ambienti e si rigenera come opera. L’imballaggio diventa così un dispositivo culturale capace di connettere industria, creatività e responsabilità, aprendo a una forma di economia circolare che reinventa non solo la materia, ma anche l’immaginazione. Il progetto, dimostra come l’impresa possa diventare alleata dell’arte e come l’arte possa restituire all’impresa nuovi significati, linguaggi e prospettive.