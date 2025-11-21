“Neanche con una rosa” contro la violenza di genere

ACSI presenta il progetto alla Regione Lazio

ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero – presenterà il 26 novembre, presso la Sala Tevere della Regione Lazio, il progetto nazionale “Neppure con una rosa”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’incontro, realizzato in sinergia con istituzioni, associazioni, operatori ed esperti del settore, intende mettere al centro il tema della prevenzione culturale ed educativa, partendo dai luoghi in cui si formano i cittadini di domani: scuole, palestre, associazioni sportive e realtà sociali.

“Neanche con una rosa” affronta la violenza di genere come responsabilità collettiva, coinvolgendo attivamente sia uomini che donne in un percorso di sensibilizzazione, informazione e formazione.

Il progetto prevede incontri teorico-pratici con psicologi, operatori delle forze dell’ordine, formatori specializzati e maestri di autodifesa, oltre alla distribuzione di materiali informativi dedicati.

“Il nostro obiettivo – dichiara ACSI – non è solo fornire strumenti di difesa, ma soprattutto promuovere una cultura del rispetto reciproco, del consenso e delle relazioni sane. La prevenzione è la strada maestra per ridurre la violenza e costruire una società più equa e sicura”.

L’appuntamento del 26 novembre rappresenta un momento di dialogo e confronto tra istituzioni e mondo associativo, all’interno di un percorso che ACSI sta portando avanti su tutto il territorio nazionale per contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030, dedicato all’uguaglianza di genere.

Data: 26 novembre 2024

Luogo: Regione Lazio – Sala Tevere, Via Cristoforo Colombo 212, Roma

Organizzazione: ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero