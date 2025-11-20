Senato, il convegno di Fratelli d'Italia sulla Pubblica amministrazione

20 novembre 2025 a

Venerdì 21 novembre, alle ore 11, nella sala Zuccari del Senato, il senatore Marco Silvestroni presenterà Il disegno di legge che semplifica le procedure di trasferimento dei beni immobili tra le pubbliche amministrazioni. Con questo disegno di legge si punta a ridurre la burocrazia, accelerare i processi e valorizzare il patrimonio pubblico. Questo ddl favorisce una gestione più efficiente degli immobili, contribuendo a progetti di recupero e riqualificazione urbana.

Durante l'evento, interverranno il sottosegretario al MEF Lucia Albano, il segretario generale dell'Anci Veronica Nicotra, Stefano Scalera (amministratore delegato di Invimit), Enrico Stravato (ad di Sogesid), Alessandra dal Verme (direttore dell'Agenzia del Demanio), Valeria Vittimberga (direttore generale dell'Inps) e Filippo Catena (direttore Fondi Abitare Sociale di Cdp). Il focus sarà sull'ottimizzazione delle risorse immobiliari della Pubblica Amministrazione e sulle potenzialità di questo disegno di legge.