I Fisioterapisti dello Sport aderiscono a UNILASP, il primo sindacato unitario dei lavoratori sportivi in Italia

Il presidente della FIFS Torquati: “Più tutele e garanzie per i fisioterapisti dello sport”

Il mondo del lavoro sportivo compie un altro passo di grande rilievo. È nato infatti UNILASP, il primo sindacato unitario e autonomo pensato per dare voce e tutela a chi opera quotidianamente nello sport: dagli atleti ai tecnici, fino alle tante figure che per anni sono rimaste ai margini dei tavoli decisionali.

Tra i promotori del progetto, presentato stamattina in conferenza stampa all'hotel Hilton Rome Eur La Lama, figura anche la Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport. Il presidente della FIFS Riccardo Torquati è tra i co-fondatori di UNILASP ed è stato nominato Consigliere Nazionale del sindacato.

La Federazione ha ufficializzato oggi la propria adesione, riconoscendo in UNILASP uno strumento indispensabile per dare finalmente spazio e protezione a chi opera sul campo ogni giorno.

“Sentivamo da tempo la necessità di un soggetto capace di rappresentare davvero i fisioterapisti dello sport, in tutte le loro specificità – spiega Torquati – UNILASP nasce proprio con questo obiettivo: offrire assistenza, tutela legale, previdenziale e assicurativa con un livello di competenza e specializzazione adeguato alle sfide del nostro settore. È un passo in avanti fondamentale per dare identità e dignità professionale a migliaia di persone che ogni giorno si occupano del benessere degli atleti”.

Alla presentazione sono intervenuti anche gli altri promotori del progetto, tra cui Alfonso Morrone, presidente dell’Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi e Coordinatore Nazionale Sport di Azione, che coordinerà UNILASP nel ruolo di Segretario Generale, e Sandro Corapi, Life, Business & Sport Mental Coach, che è stato nominato presidente del Congresso Nazionale del sindacato.

Il progetto segna un passo decisivo nel riconoscimento dei lavoratori sportivi, una categoria che nel mondo dilettantistico è rimasta per anni priva di tutele reali. Solo con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) è stato introdotto un quadro normativo unitario e si è indirizzata l’attenzione su queste figure professionali, creando le condizioni per promuovere e fondare un sindacato in grado di rappresentarle.

UNILASP nasce proprio con questo obiettivo: rafforzare la voce dei lavoratori sui tavoli istituzionali e nelle trattative con federazioni e organismi sportivi, migliorando condizioni contrattuali ed economiche – ambiti in cui il lavoro da fare è ancora ampio – fino ad arrivare alla promozione e alla futura stipula del CCNL UNILASP, il primo contratto collettivo pensato specificamente per i lavoratori dello sport.