Auto usate: la BeBeep Parade by Autotorino fa tappa a Roma

Dal 19 al 23 di novembre l'evento sull'usato per eccellenza fa il suo ritorno nella capitale. Protagonista il modello che ha creato un fenomeno unico al mondo sulle strade romane: la smart fortwo, immatricolata in oltre 200.000 unità a Roma dal 1998.

17 novembre 2025 a

a

a

BeBeep, il brand dedicato alle vetture usate lanciato da Autotorino nel 2024 in tutta Italia, porta a Roma la “BeBeep Parade”. Dopo il successo della prima iniziativa, che in una settimana aveva richiamato ben 1500 ingressi nelle filiali cittadine, torna il format interamente dedicato all’offerta di qualità di vetture usate. Tra queste, i riflettori saranno puntati sul modello che più di tutti rappresenta un’icona della mobilità capitolina: la smart fortwo.

Gli ultimi dati diffusi da ACI mostrano che il trend del mercato delle auto usate continua la sua crescita a livello nazionale; infatti, a ottobre 2025 i trasferimenti di proprietà di auto usate sono aumentati dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2024 e per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 231 usate; nei primi 10 mesi dell'anno l'aumento rilevato per le autovetture usate è stato del 2,4%.

Da gennaio ad oggi, a Roma e nel Lazio l’attenzione per l’usato si è rivelata ben superiore, con un aumento del 3,3% sulla Capitale e del 3,6% a livello regionale.

La ‘BeBeep Parade’ (19-23 novembre) organizzata da Autotorino nelle sue filiali romane si inserisce proprio in questo contesto. 3.500 le auto usate tra cui scegliere online, di cui 500 presenti fisicamente alla visione suddivise tra i cinque showroom cittadini, con una particolare concentrazione di vetture e un allestimento dedicato presso la sede di Roma Ovest Pisana. Per tutte, vantaggi promozionali sull’acquisto attivabili solo presso le sedi di Roma durante la ‘Parade’, accompagnate da formule a tutela della tranquillità del cliente, tutte ‘Made in Autotorino’ (come Soddisfatto e Rimborsato, o le soluzioni All Inclusive specifiche per l’usato, dai 100 controlli di Check-Up Pro – tra cui la diagnostica avanzata del chilometraggio reale delle vetture – sino alle estensioni di garanzia a chilometri illimitati di Soddisfatto e Garantito).

BeBeep e Autotorino tingono con una nota di colore questa settimana speciale, dedicandola decisamente a Roma e ad una vettura simbolo per la Città, la smart fortwo, che detiene un primato mondiale tutto romano: dal 1998 sino alla sua uscita di produzione, in città ne sono state immatricolate oltre 200.000 diventando protagoniste della mobilità agile capitolina. Oltre ai 500 esemplari disponibili online, l’agile e compatta utilitaria sarà presente anche nei cinque showroom capitolini di Autotorino interessati dalle promozioni fruibili solo durante la BeBeep Parade e riconoscibili grazie agli allestimenti firmati da Camilla, la mascotte di BeBeep.

“Il segmento dell’usato sembra non conoscere momenti di arresto e Roma non si discosta da questo trend nazionale, anzi qui è ancora più preso in considerazione. – commenta Tito Monti, Regional Brand Manager Autotorino per Roma – BeBeep, attraverso la BeBeep Parade, ha creato un evento capace di risponde alla richiesta dei clienti di vetture usate di qualità e in linea con le necessità dettate dalle caratteristiche della mobilità cittadina: è infatti tra i pochissimi eventi, se non l’unico, in Italia in cui è possibile poter scegliere tra così tante smart fortwo full electric, un’auto che ha scritto la storia sulle strade di Roma. A tutto questo, si affiancano l’affidabilità e la sicurezza di un interlocutore come Autotorino e dei suoi servizi.”

BeBeep nasce con l’obiettivo di valorizzare l’auto usata, rendendone l’acquisto semplice, accessibile e garantito. A differenza delle realtà già presenti sul mercato, si distingue per la professionalità e per un servizio strutturato e di qualità, frutto dell’esperienza consolidata di Autotorino. L’offerta copre l’intero panorama dei segmenti auto: dai modelli a motore termico, con una forte presenza di SUV, fino al segmento premium e alle soluzioni a basse emissioni. Grazie a questa ampia varietà, Autotorino, attraverso BeBeep, rafforza la propria posizione nel mercato dell’usato e si conferma come partner affidabile per la mobilità degli italiani.