A Euroma2 tornano gli Open days con studenti e docenti

11 novembre 2025 a

a

a

Fino al 15 novembre 2025, Euroma2 ospita la X edizione degli “Open Days”, l’appuntamento dedicato agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie che si preparano a scegliere il percorso di studi superiori. Gli “Open Days” di Euroma2, che hanno il patrocinio della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Municipio IX Roma, si pongono come punto di riferimento per orientare le scelte in modo consapevole: per cinque giorni, licei, istituti tecnici e professionali, scuole paritarie e centri di formazione saranno presenti nel centro commerciale con stand, docenti e studenti pronti a illustrare percorsi, progetti formativi e opportunità ai ragazzi che usciranno dal terzo anno delle scuole medie. Per la prima volta presenti anche i centri di formazione professionale di Roma Capitale. Al taglio del nastro hanno partecipato la vicepresidente della Commissione Lavoro, Formazione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Istruzione e Diritto allo Studio della Regione Lazio, Maria Chiara Iannarelli, la Direttrice della Direzione Formazione e Lavoro di Roma Capitale Maria Maddalena Perna Ruggiero, il Consigliere Città Metropolitana di Roma Capitale, delegato all’edilizia scolastica, impianti sportivi e politiche della formazione, Daniele Parrucci, la Presidente Municipio IX Titti Di Salvo e il Presidente di Euroma2, Francesco Pizzo.

Nelle giornate dedicate all’orientamento scolastico, i ragazzi, insieme alle proprie famiglie, potranno richiedere informazioni sulle attività e i programmi didattici agli studenti iscritti all’ultimo anno e agli stessi professori, per arrivare a compiere alla fine della scuola secondaria di primo grado una scelta più consapevole. L’edizione 2024 di Open Days ha registrato numeri significativi: oltre 40 istituti superiori, 42 istituti comprensivi, 185 classi, 5.000 studenti delle scuole medie, 1.300 studenti degli istituti superiori e oltre 540 docenti, confermando la crescita costante dell’iniziativa e il forte interesse del territorio.

"Con la X edizione di Open Days, Euroma2 rinnova il suo legame con il territorio e con il futuro dei giovani. In un luogo facile da raggiungere, ricco di servizi e spazi food, offriamo alle famiglie un’occasione concreta per affrontare il momento della scelta scolastica in modo semplice, efficace e piacevole: un connubio utile per ragazzi e genitori, dove cultura, orientamento e quotidianità si incontrano”, ha affermato Francesco Pizzo.

“C’è ancora un alto tasso di liceizzazione che a volte porta a tornare sui propri passi - ha affermato Maria Chiara Iannarelli - Stanno aumentando i ragazzi che si accostano alla formazione professionale. E’ un dato basso, il 5% nel Lazio rispetto al 15% della Lombardia. Dobbiamo accompagnare i ragazzi a prevedere un percorso di studi che possa essere funzionale. E’ importante potenziare tutte le vie della formazione di base e della formazione secondaria e terziaria. Questa è la sfida delle istituzioni insieme ai privati e della comunità che deve essere educante al servizio dei ragazzi”.

“Roma Capitale ha nove centri di formazione professionale distribuiti su tutto il territorio - ha aggiunto Maria Maddalena Perna Ruggiero - Roma Capitale ha fatto un accordo importante con Città metropolitana per la gestione di questi centri, una gestione condivisa nei progetti e per l'individuazione di nuovi partners perché la formazione è importante, è una scelta che mette i ragazzi e le ragazze immediatamente a contatto con il mondo del lavoro. Parliamo di corsi di acconciatura, meccanica, estetica, adesso stiamo per stringere un accordo con Fondazione Bulgari per lanciare un corso di formazione di alta oreficeria. Stiamo cercando di innovare la formazione professionale tradizionale con un passaggio specialistico ulteriore”.

“Questa iniziativa sta crescendo di anno in anno per dare ai ragazzi che escono dalla terza media la possibilità di affrontare in modo consapevole la prima scelta importante della propria vita, mettendo a disposizione un bagaglio di opzioni - ha detto Daniele Parrucci - E’ la prima edizione in cui sono presenti anche i centri di formazione professionale di Roma Capitale e della Città metropolitana, a seguito della costituzione del polo unico della formazione. Abbiamo investito tanto e stiamo avendo grandi risultati dal punto di vista del ritorno delle iscrizioni dei ragazzi. Abbiamo chiuso accordi con partner di caratura internazionale”.

Per l’anno scolastico 2025-2026, le iscrizioni ai licei hanno raggiunto il 69,48%, con gli istituti tecnici al 23,27% e i professionali al 7,26%. In valori assoluti, nella prima classe della scuola secondaria risultano iscritti 15.665 studenti allo scientifico, 4.679 al classico, 5.837 al linguistico, 6.174 a scienze umane e 2.411 agli artistici, mentre gli istituti tecnici accolgono 13.306 studenti e quelli professionali 4.648. Il liceo scientifico resta il più richiesto, confermando una tendenza stabile negli ultimi anni. Cresce inoltre il peso degli indirizzi tecnici, che continuano a intercettare una fascia significativa di studenti grazie ai percorsi professionalizzanti e all’attenzione verso le competenze tecniche e tecnologiche.