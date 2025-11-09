Giornata dei Cavalieri della Roma: nella 26ª Edizione quindici nuovi nominati

09 novembre 2025 a

Nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio si è svolta la 26ª edizione della “Giornata dei Cavalieri della Roma”, iniziativa nata dal volere e dall’intuizione di Lino Cascioli e Antonio Calicchia.

Essere romanisti significa molto di più che seguire una partita: significa portarsi dentro un modo di stare al mondo, una fedeltà che non cambia con il risultato, una capacità di resistere, rialzarsi, crederci comunque, e una passione che non chiede permesso.

È per questo che i Cavalieri della Roma premiano professionisti eccellenti: perché il romanismo lascia traccia anche fuori dallo stadio. Diventa linguaggio quotidiano, diventa motivazione, anche quando non si parla di pallone.

Quest’anno sono stati insigniti quindici nuovi Cavalieri: il direttore generale di Roma Tre Alberto Attanasio, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, l’avvocato e dirigente sportivo Mauro Balata, l’imprenditore e manager finanziario Matteo Cordero di Montezemolo, l’ex calciatore Stefano Desideri, il Presidente di DiSCo Lazio Simone Foglio, l’attrice e presentatrice Veronika Logan, l’imprenditrice Francesca Malagò, l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi, il consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Parrucci, il manager del settore cinema e presidente Anec Agis Leandro Pesci, l’imprenditore e dirigente sportivo Andrea Schiavi, l’avvocato esperto di diritto sanitario Bruno Sgromo, il direttore bancario e operatore del sociale Mauro Verzini e infine Federica Viola, imprenditrice nel settore sanitario.

Ognuno di loro, nel proprio campo e nel proprio percorso, è diventato ambasciatore dello spirito romanista nel mondo: perché chi porta risultati, chi crea, chi guida, chi innova, contribuisce alla reputazione di Roma tanto quanto una vittoria in campo.

La Giornata dei Cavalieri della Roma — giunta alla sua 26ª edizione — si conferma quindi come un momento di identità, cultura e racconto della romanità che lavora, che cresce, che si impegna.